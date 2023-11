Najbolje prodajan dostavnik še izboljšan

Ford Transit Custom je med raznovrstnimi uporabniki zelo dobro zapisan, tudi njegova zadnja izvedenka je letvico kakovosti in vsakdanje uporabnosti postavila zelo visoko, celo tako, da je bilo toliko bolj zanimivo pospremiti, kaj in na kakšen način je ustvarjalcem uspelo (še) izboljšati. Zagotovo drži naslednje: če želiš resnično izboljšati svoj izdelek, moraš do obisti poznati načine, kako ga tvoji uporabniki uporabljajo. In prav to je v primeru vozila Transit Custom storila znamka Ford. Dinamika dela povprečnega uporabnika Forda Transit Custom je pač drugačna, specifična. Takšno pa mora biti tudi vozilo. Povprečen uporabnik Transita vozilo uporablja za različne namene, zato je še kako pomembno, da dostavnik vse to tudi omogoči na do uporabnika prijazen način.

Ključna misija pri ustvarjanju nove generacije? Voznikom ali v končni fazi podjetjem še bolj pomagati pri njihovem delu, storitvah in še oplemenititi široko polje različne uporabe. Kaj je drugače? Obilje različnih podrobnosti, pomembne malenkosti, ki novo generacijo vozila povzdigujejo še raven višje. Najbolje prodajani evropski dostavnik je izboljšan z inovacijami in naprednimi digitalnimi izkušnjami za optimalno produktivnost. Fordovi inženirji so razvili povsem novo platformo, zasnovano za optimizacijo prevoza tovora in dostopa, izboljšanje voznikovega udobja in priročnosti, poudarek je bil tudi na zmogljivosti in vodljivosti. Nastal je velik, prostoren, zmogljiv in varčen dostavnik z veliko nosilnostjo.