To je najbolj prodajani priključni hibrid v Evropi

Preizkusili smo priključni hibrid Ford Kuga. Prvi vtisi? Za tistega, ki ima še pomisleke glede uporabe in nakupa stoodstotno električnega vozila, je lahko priključni hibrid elegantna, udobna, prilagodljiva in priročna rešitev za postopen vstop v svet električne mobilnosti. Pri priključnem hibridu Ford Kuga bodo lahko užili najboljše iz bencinskega in električnega pogonskega sveta. Avtomobil bodo še posebej cenili tisti, ki se želijo z avtomobilom na električni pogon prevažati čez teden in se ob koncu tedna odpeljati z družino na izlet. To, da so pri Fordu z njeno prodajo prehiteli vse druge priključne hibride v Evropi, kaže na to, da je Ford Kuga priključni hibrid prava izbira.

Priključni hibrid Ford Kuga omogoča zmogljivost SUV in učinkovitost hibrida – brez kompromisov. Hibridni pogon, ki se sam polni, zmanjša stroške in izpuste ter za optimalno moč samodejno preklaplja med načini. Regenerativno zaviranje pomaga polniti baterijo. Razvili so jo v tesnem sodelovanju z uporabniki športnih terencev, da bi navdušil s posebnim slogom, neprekosljivo izbiro pogonov, vrhunskim udobjem in naprednimi tehnologijami, ki lastnikom olajšajo življenje v avtu in zunaj njega Naše mnenje? Navdušila vas bo tako na domačem terenu kot tudi na pustolovščinah zunaj mesta. Ford Kuga priključni hibrid ima nedvomno obilo prednosti, ki bi lahko prepričale morebitne kupce.

Učinkovitost, zanesljivost, kakovost po ugodni ceni

Tu je učinkovitost, ki združuje zmogljivost klasičnega bencinskega motorja in ekološke prednosti električnega pogona. Tu je zmogljivost, Ford Kuga priključni hibrid ima skupno moč 225 konjskih moči, kar zagotavlja hitro pospeševanje in učinkovito vožnjo, ko jo potrebujete.

Tu sta kakovost in zanesljivost. Ford je znan po svoji zanesljivosti in kakovosti vozil, zato lahko pričakujete visoko raven kakovosti in zanesljivosti pri priključnem hibridu Ford Kuga. Opremljen je različnimi funkcijami, ki izboljšujejo vašo izkušnjo vožnje.

Tu je okoljska nota. Priključni hibridi so odlična izbira za tiste, ki želijo zmanjšati svoj ogljični odtis in prispevati k ohranjanju okolja. Vozniki priključnega vozila Ford Kuga v Evropi bi tako na primer po najnovejših Fordovih podatkih v enem letu lahko prihranili toliko izpustov CO 2 , kolikor bi jih proizvedli na potovanju od Londona do Buenos Airesa in nazaj.

Ko v kalkulacijo dodamo tudi nižje stroške lastništva, ceno in dejstvo, da priključni hibrid Kuga ni toliko dražji od drugih pogonskih različic Kuge (omenjeno velja bolj za njene tekmece), si avtomobil vsekakor zasluži globok razmislek o tem, ali je vreden nakupa in denarja, ki bi ga zanj odšteli. Glede na aktualno stanje na avtomobilskem trgu (pa tudi sicer) je nakup priključnega hibrida Kuga v tem trenutku prava izbira.

Foto: Ford

Že drugo leto najbolje prodajani priključni hibrid

Ne cesti ste jo zagotovo že opazili in se ozrli za njo. Pa ste vedeli, da je priključno-hibridna (PHEV) različica Kuge že drugo leto zapored najbolj prodajan priključni hibrid v Evropi? In za to obstaja več razlogov.

20-odstotno povečanje števila dobav vozil Kuga Plug-In Hybrid v primerjavi z letom prej je pripomoglo k temu, da je elektrificirani Fordov SUV leta 2022 že drugo leto zapored postal najbolje prodajani priključni hibrid (PHEV) katerekoli znamke na evropskih trgih.

Priključni hibrid Ford Kuga nedvomno pomeni enega boljših, zmogljivejših in bolj pre­pričljivih hibridov na trgu, ki se lahko pohvali tudi z vsakdanjo uporabnostjo.

Foto: Ford

Učbeniški primer postopnega prehoda na električno energijo

Ste večji pristaš "bencinarja", "dizla"? Razumemo in sprejmemo, a ob tem velja dodati, da ima Fordova "pogonska dvoživka" nedvomno zelo širok krog morebitnih in primernih uporabnikov. Nekatere stranke preprosto ne morejo z bencinskega ali dizelskega vozila takoj preskočiti na povsem električni pogon. Zato so priključno-hibridno Kugo zasnovali tako, da ponuja najboljše iz obeh svetov. To, da so z njeno prodajo prehiteli vse druge priključne hibride v Evropi, kaže na to, da imajo pravi recept.

Čedalje večji uspeh Kuge Plug-in Hybrid navsezadnje kaže, kakšno vlogo lahko imajo prilagodljivi pogonski sklopi pri prehodu kupcev na električno energijo. Njihov morebitni pomislek glede priključnih hibridov je sicer velikokrat v prvi vrsti vezan na ceno, a pri priključno-hibridni izvedenki Ford Kuga razlika do drugih izvedb ni tako pretresljiva. Ker je Ford Kuga priključni hibrid le zmerno dražja od drugih pogonskih različic, je njen krog morebitnih uporabnikov prav gotovo večji kot pri marsikaterem kupcu.

Ob primerni uporabi lahko ponuja najboljše iz obeh svetov in njegov nakup se tudi izplača. Ford Kuga je sicer na voljo z različnimi pogonskimi sklopi. Ne glede na to, ali izberete bencinski, dizelski, hibridni pogon ali priključno-hibridno izvedenko, vas bo učinkovito in udobno pripeljal na vaš cilj. Zelo primerna izbira za primestne in mestne vožnje, kjer bo glavnina opravljene vožnje potekala na elektriko.

Foto: Ford

Vozni doseg, varčna poraba goriva in nižji skupni stroški lastništva

Hibridni motor priključno-hibridne Kuge omogoča tiho speljevanje z električnim pogonom. Tako uživate v inteligentni, učinkoviti hibridni tehnologiji, ne da bi morali kdaj priključiti vozilo. Inteligentni pogonski sklop Kuge priključni hibrid voznikom zagotavlja prilagodljivost, saj povsem električni skupni doseg in poraba energije omogočata pogoste vožnje z uporabo električnega pogona.

WLTP za električni doseg znaša 57–65 kilometrov, pri mestnih vožnjah pa se poveča na 71–89 kilometrov ter tako voznikom omogoča pogoste vožnje samo z električnim pogonom. Priključno-hibridna Kuga ponuja vozni doseg in udobje vozila z bencinskim pogonom, hkrati pa z uporabo energije iz baterije dopolnjuje zmogljivost bencinskega motorja za večjo učinkovitost, tudi kadar ni v popolnoma električnem načinu EV Now. Tudi podatki o porabi goriva 0,9–1,3 litra na sto kilometrov in izpustih CO2 od 21–29 gramov na kilometer po WLTP so ugodnejši od podatkov ključnih tekmecev. Pomenijo, da lahko vozniki pustijo vozilo v načinu EV Auto z zavedanjem, da bo delovalo na najučinkovitejši mogoči način.

Za prihranek energije baterije za pozneje lahko vozniki uporabijo tudi način EV Later, ki v osnovi predstavlja popoln nadzor nad tem, kako in kdaj uporabiti baterijo. Priključno-hibridna Kuga lahko poleg polnjenja prek zunanjega vira energije samodejno napolni baterijo tudi med vožnjo. S tehnologijo regenerativnega polnjenja, ki zajema kinetično energijo, ki se običajno izgublja med zaviranjem. Tudi če je baterija popolnoma izpraznjena, priključni hibrid Kuga navduši z varčno porabo goriva, ki znaša 5,2–6,0 litra na sto kilometrov in je, kot kažejo Fordove analize, manjša kot pri ključnih tekmecih.

Priključni hibrid Kuga ponuja tudi nižje skupne stroške lastništva v primerjavi s svojimi ključnimi tekmeci v segmentu. V običajnem triletnem obdobju oz. po 60 tisoč kilometrih prihrani več kot 1.800 evrov, k čemur prispevajo nizka poraba goriva in energije. Nizki stroški servisiranja in visoka preostala vrednost (primerjava velja za nemški trg).

Foto: Ford

Zasnovana za vse, kar prinese dan

Aerodinamično oblikovan priključni hibrid Ford Kuga s proporci prestižnega razreda tudi v notranjosti ponuja obilo prostornosti, udobja in prilagodljivosti. To so obenem tudi ključni poudarki, s katerimi Kuga zagotovi še bolj prefinjeno izkušnjo za vse sopotnike. Zasnovana je za vse, kar prinese dan. Je skladna in zračna ter združuje vrhunske materiale, natančno izdelavo in najsodobnejše tehnologije.

Prilagodljiva notranjost Kuge zagotavlja obilo prostora za prtljago in je najboljši primer Fordovega na uporabnika osredotočenega oblikovanja. Kugina vitka silhueta skriva največjo prostornost v tem razredu. Potniki na zadnjih sedežih imajo izjemno veliko prostora za noge, z vzdolžnim pomikom sedežev v drugi vrsti Kuge pa je mogoče prilagoditi prostor v prtljažniku. Glede na želje in potrebe lahko prilagodljive zadnje sedeže vzdolžno premikate in s pomikom naprej prostornino prtljažnika povečate za 67 litrov (skupna prostornina za prtljago znaša do 645 litrov), da vam ne bo treba ničesar puščati doma.

Foto: Ford

Ujela se bo z vašim življenjskim slogom

Fordov najbolj elektrificiran model do zdaj se bo odlično ujel z vašim življenjskim slogom. Vozilo premore številne najsodobnejše tehnologije za priročnost in udobje, vključno z brezžičnim polnjenjem telefona in glasovnim upravljanjem sistema za informacije in razvedrilo.

Kuga je napredno povezana, in sicer prek sistema FordPass – če ste lastnik Kuge in imate naloženo aplikacijo Ford Pass, se lahko na daljavo povežete s svojim vozilom in preverite količino goriva in stanje napolnjenosti ter od koderkoli zaklenete in odklenete vrata. Omogoča vam, da načrtujete poti in pošljete cilje iz aplikacije FordPass neposredno v navigacijo sistema SYNC3.

Foto: Ford

Posebnost Kuge je nov sistem Infotainment, del katerega je 12,3-palčni zaslon instrumentne plošče z zaobljenim zaslonom. Ta ima poleg estetskega vidika tudi druge prednosti. Voznik lahko na njem na primer preprosto in hitro spreminja poglede in prikaz informacij o vožnji, ki so zanj pomembne v natančno določenem trenutku vožnje.

Zvočni sistem B&O poskrbi za ustrezno glasbeno spremljavo vsake poti.

Vlečete lahko do 1,6 tone z dodatnim navorom elektromotorja. Tehnologija za nadzor zanašanja prikolice pomaga umiriti zadeve med vleko. Tako lahko uživate v udobni vožnji, kot jo pričakujete od SUV.

Foto: Ford

Najvišja stopnja varnosti za potnike in druge udeležence

Nič ni pomembnejše kot varnost, zato naj bo ta pri nakupu novega vozila na prvem mestu. V priključnem hibridu Ford Kuga je za varnost zelo dobro poskrbljeno.

Nove tehnologije za ustavljanje in speljevanje Stop & Go, prepoznavanje prometnih znakov z omejitvijo hitrosti in usmerjanje v sredino voznega pasu pomagajo voznikom v prometu, ki se nenehno ustavlja in nato spet spelje, ter na avtocestah, da bodo lahko vozili samozavestno in brez skrbi, za odlično vidljivost v temi pa poskrbita osvetlitev v ovinkih s predvidevanjem in na osnovi prometnih znakov. Projekcijski zaslon vozniku omogoča, da s pogledom ves čas spremlja promet, nadgrajena Aktivna pomoč pri parkiranju 2 pa s pritiskom na gumb zagotavlja povsem samodejne manevre, dokler ni vozilo parkirano.

Omeniti velja tudi Fordov sistem informacij o mrtvih kotih (BLIS), ki lahko voznike opozori na prisotnost drugih vozil z opozorilno lučko v vzvratnem ogledalu. Novi sistem za ohranjanje voznega pasu z asistenco za mrtve kote gre še korak dlje – nežno lahko zasuka volan in tako odvrne voznika, da bi zapeljal pred drugega udeleženca v prometu, vozilo pa preusmeri stran od nevarnosti.

Gledano v celoti Ford Kuga priključni hibrid ponuja širok nabor varnostno-asistenčnih sistemov, od opozarjanja na nevarnost naleta do pametnih sistemov, ki vam pomagajo ohraniti oprijem in stabilnost. Ford Kuga priključni hibrid je opremljen z dovršenimi asistenčnimi tehnologijami, ki pomagajo varovati vas, vašo družino in druge udeležence v prometu.

Foto: Ford