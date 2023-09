Puma, ki navdušuje Slovence

Ford Puma, crossover z navdihom športnih terencev, ki se ne ustraši niti mestnih ulic niti gorskih zavitih cest, je med Slovenci dobro zapisana. Ford je z različico Puma dokazal, da zna združiti dva svetova – odlične vozne lastnosti in uporabnost v dimenzijsko manjšem paketu. Nedavno so ponudbo prikupnega malega križanca nadgradili z bogatim paketom opreme Vivid Ruby Edition. S ciljem, da bi videz Pume osupnil še več mimoidočih in mimovozečih ter da bi v njihovo priljubljeno paleto vozil v več odtenkih dodali še nekaj novosti, z različico Vivid Ruby Edition predstavljajo dve novi nadvse markantni barvni kombinaciji v več odtenkih.

Fordovi Pumi je preobrazba – prva različica se je na trgu v kupejski različici pojavila pred 23 leti – dobro dela. Puma je v tem času nabrusila kremplje in se prelevila v majhnega križanca, po katerem bodo povpraševale dame, možje s sto in enim hobijem, pa tudi starejši, ki v zrelem življenjskem obdobju uživajo aktivno življenje. Nedvomno gre za zapeljiv in očem prijazen avto, ki bo hipoma našel prostor v srcih različnih starostnih skupin in profilov. Tokratna "izvedenka" stavi predvsem na odlične vozne lastnosti, praktičnost, vsestranskost, priročnost, pametno uporabljen prostor, tehnološko naprednost, prefinjen in učinkovit hibridni pogon ter sodoben dizajn s karizmatičnimi in aerodinamičnimi oblikami. Ford Puma je načrtovana za urbano, aktivno življenje posameznika ter vam pomaga kar najbolje izkoristiti hiter in dinamičen tempo sodobnega življenja. Fordova krasotica premore vrsto inovativnih funkcionalnosti, namenjenih izboljšanju užitka v vožnji, in impresiven nabor tehnologij za pomoč vozniku, ki skupaj pomagajo pri upravljanju pospeševanja, zaviranja in celo krmiljenja. Že pregovorno odlična Fordova vozna dinamika je prestavljena še stopnico višje.

Foto: SML Ford

Različica Vivid Ruby Edition je na voljo z enolitrskim motorjem EcoBoost z blagim hibridnim pogonom, ki znižuje porabo goriva, omogoča večji prihranek in razvije 114 kilovatov (155 "konjskih" moči). Dopolnjuje ga samodejni menjalnik, vse z namenom, da je zmogljivost prav tako privlačna kot eleganten videz. Pri proizvajalcu vam zagotavljajo pet let jamstva brez omejitve prevoženih kilometrov. Prav tako so stroški vzdrževanja, lastništva nižji, saj ima Puma servisne intervale na dve leti (oziroma na 30 tisoč prevoženih kilometrov).

Z novo obliko bo še bolj pritegnila pozornost

Pri oblikovanju Ford Pume so proizvajalci želeli, da bi vozilo poleg zagotavljanja odličnih voznih izkušenj prav povsod pritegnila občudovanje in pozornost tudi s svojo pojavo. In to jim je še kako dobro uspelo. Ford Puma Vivid Ruby Edition je zagotovo eden od lepše oblikovanih malih križancev, s katerim pri proizvajalcu odpirajo novo oblikovalsko poglavje. Velik korak naprej na področju zunanje oblike je še kako opazen. Ford Puma je videti samozavestno, všečno, kamor seže pogled in iz različnih kotov. Odlikujejo jo elegantno-športni navdih, gospodovalna drža in čudovito izklesane, lepo zaobljene aerodinamične in karizmatične linije. Vozilo "na prvo žogo" igra na športna čustva, saj je oblika precej dinamična, vsekakor s precej več oblinami, kot jih izkazujejo številni tekmeci v hitro rastočem razredu malim mestnih terencev.

Foto: SML Ford

Barva karoserije Vivid Ruby je nadgradnja živahne barve Hot Magenta in je zasnovana tako, da je ponoči videti globlja, temnordeča, v sončni svetlobi pa zasije v bleščečih rubinastih odtenkih – kot pravi dragulj. Izstopajočo novo barvo dopolnjujejo črno pobarvana kontrastna streha in karoserijski elementi v sijajno črni barvi, ki se ujemajo z črnimi platišči (45,7 cm). Usklajevanje podrobnosti se nadaljuje tudi v notranjosti.

Udobna notranjost

Notranjost kabine je obdana z elegantno obliko in prefinjenostjo usnjenega oblazinjenja. Udobno se sedi na sprednjih sedežih, Puma je dovolj prostorna tako za glave kot tudi kolena odraslih potnikov, ponuja tudi opcijsko zložljivo zadnjo klop. Celostno gledano je ergonomija v notranjosti dobra, sedeži pa odlično opravljajo svoje delo tudi pri hitrejši vožnji po ovinkasti cesti.

Foto: SML Ford

Pumo v notranjosti odlikuje zdravo razmerje med fizičnimi stikali in digitalnimi funkcionalnostmi. Z domiselnimi možnostmi in inovativnimi tehnologijami vam Ford Puma zagotavlja nadzor. Od 31,2 centimetra (12,3 palca) povsem digitalnega zaslona potovalnega računalnika in 20,3 centimetra (8 palcev) barvnega zaslona na dotik do vrste dodatnih storitev in funkcij, ki so na voljo prek sistema za informacije in razvedrilo SYNC 3 ter vgrajenega modema FordPass Connect. Ta omogoča, da svoje vozilo povežete z aplikacijo FordPass, ki uporabnikom omogoča daljinsko upravljanje različnih funkcij vozila od koderkoli, kjer je na voljo signal za prenos mobilnih podatkov – vključno z odklepanjem in zaklepanjem vozila ter zagonom na daljavo (samo vozila s samodejnim menjalnikom), iskanjem vozila in preverjanjem stanja (količina goriva, tlak v pnevmatikah in še kaj).

Foto: SML Ford

Uporabne rešitve v notranjosti kabine

Palec visoko gor dvigujemo polnilni blazinici za brezžično polnjenje pametnih telefonov. Ta omogoča resnično enostavno in nemoteče brezžično polnjenje mobilnega telefona, s katerim lahko voznik ostane vedno v stiku s svojim poslovnim in družabnim življenjem. Blazinica je tik pod instrumentno ploščo, polnjenje se začne samodejno, ko zazna združljivo napravo.

Opozoriti je treba še na dve dodatni USB-vtičnici, ki zaradi brezžičnega polnjenja ostaneta prosti, saj vozniku ni treba priklapljati kabla za polnjenje. Za boljšo uporabniško izkušnjo pa je mogoče zaslon, občutljiv za dotik, povezati tudi s serijskima vmesnikoma Apple CarPlay in Android Auto. V Ford Pumi Vivid Ruby edition so serijsko vgrajeni tudi vrhunski zvočniki in avdiosistem B&O Play, s katerimi skladbe zvenijo kot v koncertni dvorani, v katero se prelevi kabina vozila.

Foto: SML Ford

Gledano v celoti vozilo ne navdušuje le z videzom, osupne tudi z izjemno uporabnostjo, zanjo pa imajo zasluge premišljene podrobnosti. Tako je na primer dostop do prtljažnega prostora preprost tudi takrat, ko imate polne roke. Če je ključ vozila v žepu ali torbici, zadošča preprost zamah z nogo pod zadnjim odbijačem, ki sproži Pumina prostoročno pomična prtljažna vrata. Ker prilagodljiva zadnja polica ni pritrjena na drugo vrsto sedežev in se dvigne skupaj s prtljažnimi vrati, to pomeni, da jo lahko odprete in ustvarite prostor za shranjevanje večjih predmetov.

Palec gor v notranjosti dvigujemo tudi za ogrevan volan in sprednja sedeža, prostoročno električno pomična prtljažna vrata, dodatno zatemnjena zadnja stekla in LED-žaromete.

Foto: SML Ford

Inovativen prtljažni prostor

Omeniti velja tudi uporabnost inovativnega prtljažnega prostora: Ford MegaBox. Ta poveča kapaciteto prtljažnika za do 80 litrov. Prav ta rešitev poglobljenega predala omogoča prevoz višjih predmetov, kot so zložljiv otroški voziček in set palic za golf ali prevoz višjih sobnih rastlin. Prostor je namenjen shranjevanju umazanih čevljev, ko se vračate z dogodivščine, saj ga lahko enostavno splaknete z vodo.

V umazan MegaBox preprosto nalijete vodo, podrgnete po stenah, odprete čep na dnu MegaBoxa in z vodo splaknete umazanijo. Vanj lahko postavite pokončen kos prtljage ali tovora, drobnarije, odložite mokre kose opreme, umazano športno opremo, blatne ribiške škornje, košaro za piknik ali pa ga napolnite z ledom in ohladite pijačo. MegaBox je tako ali drugače pripravljen na različne dogodivščine. Ta rešitev za prevoz je široka 764 milimetrov, dolga 753 milimetrov in globoka 306 milimetrov, v pokončnem položaju pa je vanj mogoče shraniti nestabilne predmete, visoke do 115 centimetrov – na primer rastline. Megabox je idealne velikosti, da sprejme dva letalska kovčka in uporabnost prtljažnika dvigne za nekaj ravni.

Foto: SML Ford

Hibridna tehnologija v koraku s časom

Ford Puma uteleša novo Fordovo smer in novo dobo čistejših hibridnih električnih vozil. Hibridna tehnologija sodeluje z večkrat nagrajenim motorjem leta EcoBoost. Tehnologija EcoBoost Hybrid uporablja majhen elektromotor in 48-voltno baterijo, ki je ni treba posebej polniti, saj se polni kar med vožnjo. Drugače povedano: to pomeni, da je zaganjalnik v isti sapi še generator, poganja ju baterija in hkrati deluje še kot motor. To prinaša dodatnih od 20 do 50 njutonmetrov navora, odvisno od motornih vrtljajev. Puma je sicer od eden prvih Fordovih avtomobilov, ki ponuja novo Fordovo 48-voltno blago hibridno arhitekturo. Inteligentni blagi hibridni sistem s samodejnim uravnavanjem nenehno nadzira način uporabe vozila, da presodi, kdaj in kako intenzivno naj polni akumulator za optimalno korist ter kdaj naj uporabi energijo, shranjeno v baterijskem akumulatorju.

Foto: SML Ford

Blaga hibridna tehnologija tako zagotavlja dodatno podporo bencinskemu motorju, izjemno zmogljivost ob varčni porabi, znatno manjše izpuste CO2 v primerjavi z običajnimi motorji ter dodatne in boljše pospeške.

Vozni izkušnji lahko vtisnete svoj pečat z izbiro voznih načinov, ki glede na vaš slog vožnje spremenijo Pumino odzivnost stopalke za pospeševanje, krmiljenje in celo prestavljanje. Na voljo vam je sicer pet različnih načinov: Normal, ECO, Sport, Slippery (spolzko) in Trail (kolovoz). Obenem se spremeni prikaz ključnih informacij prek digitalnega zaslona potovalnega računalnika z diagonalo 31 centimetrov, ki za posamezne izbrane vozne načine uporablja različne barvne tematike.

Foto: SML Ford

Visoko zapisana tudi pri varnosti

Ford Puma spada med varnejše avtomobile v svojem razredu. Serijsko je opremljena s številnimi asistenčnimi sistemi: sistem za preprečevanje trčenja z zaznavanjem peščev in kolesarjev, zaviranje po trčenju, tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti, pomoč pri speljevanju v klanec, kar samo pripomore k varnejši in udobnejši vsakodnevni vožnji.

Omeniti velja tudi sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu BLIS in aktivno pomoč pri parkiranju z vzvratno kamero.

Gledano v celoti Fordovo Pumo spremlja pester seznam najsodobnejših asistenčnih sistemov, tudi pri tem pa ima ključno vlogo sistem Co-Pilot360. Za varnost vas in drugih udeležencev v prometu je avtomobil opremljen z dovršenimi asistenčnimi tehnologijami: od opozarjanja na nevarnost naleta do pametnih sistemov, ki vam pomagajo ohraniti oprijem in stabilnost.

Puma uporablja 12 ultrazvočnih senzorjev, tri radarje in dve kameri, ki so nameščeni na vseh straneh vozila, da s paleto tehnologij Ford Co-Pilot360 izboljšajo zaščito, vožnjo in parkiranje.

Foto: SML Ford