Najbolj uživaški? Bavarci razkrili svojega novega.

MW je razkril domnevno še zadnji klasični bencinski športnik programa M, ki nima elektrificiranega pogona. Druga generacija M2 prihaja kot naslednik avtomobila, ki je požel veliko pozitivnih ocen in je bil tudi eden najbolj priljubljenih BMW-jev s športno oznako M. Novega poganja trilitrski bencinski šestvaljni motor z močjo 338 kilovatov (460 "konjev"), za doplačilo bo pri prenosu na zadnji par koles mogoče izbrati tudi šeststopenjski ročni menjalnik.

Poganjal ga bo šestvaljni trilitrski motor z močjo 460 "konjev". Foto: BMW

BMW M2 je za Bavarce prodajno eden najpomembnejših športnih avtomobilov. Čeprav ga je skoraj nemogoče postaviti povsem vzporedno z njimi, predstavlja alternativo športnikom, kot so porsche 718 cayman ali zmogljivejše različice alpine A110. V prvi generaciji jim je uspelo prodati 60 tisoč M2-jev, kar je bila seveda odlična številka.

Novi M2 je v primerjavi z večjim M4 krajši za slabih 22 centimetrov (medosje je krajše za 11 centimetrov), z dolžino 4,57 metra pa je 11,4 centimetra daljši od prejšnjega M2. Po zagotovilih inženirjev bo ostal eden najbolj vozniško usmerjenih avtomobilov, ki tudi v primerjavi z modeloma M3 ali M4 nudi zelo pristne ter obvladljive vozniške užitke.

Vozniško zelo purističen avtomobil

Zato je tudi ohranil zgolj pogon na zadnji kolesi in razporeditev mase 50:50 in zato je v ponudbi ostal tudi plačljiv ročni šeststopenjski menjalnik. Za pogon bo sprva na voljo le omenjeni šestvaljnik s 460 "konji", ki bo omogočal pospešek do "stotice" v 4,1 sekunde, najvišjo hitrost pa bo mogoče z dodatnim paketom sprostiti vse do 285 kilometrov na uro.

Avtomobil bo BMW izdeloval v tovarni San Luis Potosi v Mehiki, na cestah pa novega M2 pričakujemo prihodnjo pomlad.

