To je najbolj pereča avtomobilska tema ta hip #video

Podatki o prodaji novih in rabljenih avtomobilov ter o tem, kako dolgo smo pripravljeni danes čakati nanje, kažejo na še vedno veliko navezanost Slovencev na avtomobilsko tehniko. Zaradi krize s pomanjkanjem polprevodnikov bodo dobave otežene še vsaj do konca leta, kar bo vplivalo tudi na cene novih in rabljenih avtomobilov. Več o tej temi v zgornjem videu iz jutranje oddaje Jutro na Planetu.

Zjutraj objavljeni podatki kažejo, da je bila lani prodaja avtomobilov v Sloveniji na približno enaki ravni kot predlani. Foto: Gregor Pavšič Vsi si seveda želimo novih stvari in pri avtomobilih ni nič drugače. Živimo v času velikih sprememb, ko avtomobili iz leta v leto postajajo naprednejši. Postavlja pa se vprašanje, kako dolgo smo na avtomobile pripravljeni čakati. Kriza s pomanjkanjem polprevodnikov je otežila proizvodnjo vozil in s tem ohromila avtomobilski trg. Novih avtomobilov primanjkuje, zato se je povečalo povpraševanje po rabljenih. Teh je načeloma dovolj, postajajo pa vse dražji.

Na nov avtomobil je treba čakati tudi pol leta ali vse leto, položaj pa se od znamke do znamke razlikuje. Rabljeni avtomobili so se podražili tudi za 20 odstotkov. Po izkušnjah trgovcev se marsikatera stranka že raje odloči za malo rabljen avtomobil, kot da bi dolgo čakala na novega. Tako lahko dobi celo bolje opremljen rabljen avtomobil z nekaj kilometri. Po takih je največ povpraševanja, kar pa spet povečuje ceno. Več o izkušnjah trgovcev v tem članku.

V ospredju športni terenci, bencinski motorji in tudi hibridni pogoni

Zjutraj objavljeni podatki kažejo, da je bila lani prodaja avtomobilov v Sloveniji na približno enaki ravni kot predlani. Še naprej je v porastu prodaja športnih terencev in križancev, med pogoni izstopajo bencinski motorji. Skladno s ponudbo na trgu se je močno povečala prodaja hibridnih avtomobilov. Električna vozila imajo na realnem trgu okrog triodstotni tržni delež in prodaja je lani bolj ali manj stagnirala.

Razlogi so večplastni in mednje lahko štejemo še vedno omejeno ponudbo vozil, visoke maloprodajne cene (pri celotnih lastniških stroških so cenovne razlike že manjše), pa tudi premalo jasne pozitivne politične usmeritve in davčne ugodnosti. Tako na primer še vedno ostaja nerešeno vprašanje odprave bonitet pri nakupu električnih avtomobilov za podjetja.