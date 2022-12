Najbolj avantgarden leta? Zanimivi podatki kupcev v Sloveniji.

V Sloveniji novega citroen C5 X večinoma kupijo moški, stari od 40 do 50 let, več kot dve tretjini pa je pri tem brez dvoma avantgardnem, udobnem in praktičnem avtomobilu izbralo motor, ki se zdaj poslavlja. Bo bencinar prešibak, priključni hibrid pa predrag?

Dodatne predstavitve finalistov novega izbora Slovenski avto leta začenjamo s citroenom C5 X. Naslednik klasičnega C5, ki je z novo generacijo dobil črko X, je postal oblikovno zanimiva zmes med limuzino in karavanom, temu pa so Francozi dodali še ščepec križancev. Prav gotovo je C5 X oblikovno drugačen in avantgarden, kakršen navsezadnje citroen tudi mora biti. Prav gotovo je to francoska limuzina, ki bi prijala tudi vlogi uradnega vozila francoskega predsednika.

Kot smo zapisali že v testu, je C5 X izjemno udoben in tudi prostoren avtomobil. Prav gotovo s celovitostjo spada med presenečenja letošnjega leta, prav tako tudi z ergonomijo, ki ni preveč skrajno digitalizirana.

Video - s finalisti izbora Slovenski avto leta 2023 na Vranskem

Povprečna cena za ta 4,8 metra dolg avtomobil je bila letos v Sloveniji okrog 40.500 evrov. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj priljubljen motor se poslavlja, priključni hibrid pa je seveda drag …

Dejansko se pri C5 X najbolj zaplete pri motorjih. Do zdaj je kar 67 odstotkov kupcev v Sloveniji izbralo 1,6-litrski 180-"konjski" bencinski motor, ki pa se z evropskih trgov umika. Tako je na izbiro le še dokaj skromen 1,2-litrski trivaljnik z močjo 130 "konjev" – dokaj malo za 4,8 metra dolg in 1,5 tone težak družinski avtomobil – ali pa seveda priključnohibridni pogon.

Ta je po zmogljivostih seveda prava alternativa odhajajočemu bencinskemu motorju (sistemska moč 225 "konjev"), le da je od tega motorja 11 tisoč evrov dražji. Razlika do enako opremljenega C5 X s šibkejšim motorjem je 12 tisočakov, tako da je bila tudi cena motorja, ki odhaja, očitno konkurenčna.

Spodaj še nekaj prodajnih podatkov uvoznika znamke, enake bomo pripravili tudi za preostale štiri finaliste.

Kakšen bo prodajni izkupiček avtomobila v letu 2022, kakšni so obeti za 2023?



V letu 2022 načrtujemo prodajo 80 vozil, v naslednjem letu pa 100 vozil.



Kako je v povprečju opremljen avtomobil (oprema, motor) in kolikšna je okvirna povprečna cena prodanega avtomobila?



Več kot polovica kupcev se odloči za raven opreme Shine (52 %) ter za motor PureTech 180 S&S EAT8 (67 %). Povprečna cena vozila je približno 40.500 evrov.



Kakšen profil kupca se odloča za ta avtomobil (predvsem starost, delitev na spol, če je razlika očitna … )?



Med kupci prevladujejo moški (90 %). 40 % kupcev je starih med 40 in 50 let, med 50 in 65 let jih je 25 %, nad 65 let pa 30 %.



Kakšno je razmerje med fizičnimi in pravnimi kupci?



Med registriranimi vozili je bilo 60 % pravnih kupcev in 40 % fizičnih kupcev.



Koliko kupcev še zanima ročni menjalnik?



Na vozilu C5 X ročni menjalnik ni na voljo. Na voljo je le samodejni menjalnik.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gašper Pirman