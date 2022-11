Francosko presenečenje? Zagotovo, a kaj ko ukinjajo najboljši motor.

Citroënov novi C5 X je izjemno prostoren, udoben in tudi cestno uživaški avtomobil, ki povsem zasluženo prinaša pridih premijskega razreda. Žal iz proizvodnje umikajo najbolj zaželen bencinski motor in v prvo vrsto potiskajo priključnega hibrida. Kaj ta za okroglih 50 tisočakov dejansko ponuja?

Oblika prav gotovo ne bo všeč vsem, kar pa bilo dejansko tudi narobe. Novi C5 X je ravno tak, kot bi citroëni morali biti, torej rahlo avantgarden in poseben ter predvsem samosvoj. S tem avtomobilom lahko Francozi za zmerno ceno trkajo tudi na vrata premijskega razreda in v takem avtomobilu, če Citroën ne bi imel še svoje prestižnejše znamke DS, se prav nič sramežljivo ne bi vozil niti francoski predsednik Macron.

C5 je bil naslednik Citroënovih modelov, kot so bili GS, BX in xantia, ki je zdaj prav nič naključno dobil še dodano črko X. Bolj kot po tej črki, ki nakazuje nekoliko bolj crossoversko zasnovo, izstopa po svoji karoserijski zasnovi. Kombinacija limuzine in karavana z nekaj pridiha "terenskosti" prinaša izjemno udoben, pa tudi praktičen in vozniško prijeten avtomobil.

Zapleta pa se pri motorjih, saj Citroën ukinja najbolj zaželen 1,6-litrski bencinski motor z močjo 180 "konjev". Zgolj 130-"konjski" motor bo za 4,8 metra dolg in 1,5 tone težek avtomobil bržkone šibek, priključni hibrid pa mu ceno poviša za deset tisočakov. Bi moral C5 X postati celo povsem električen?

Palec gor: udobje, prostornost, odličen zvočni sistem, tih motor

Palec dol: zapleten vmesnik, zmanjšana izbira motorjev

Oblikovno je poseben in vsaj malo avantgarden, kakršen citroën dejansko mora biti. Foto: Gašper Pirman

Vozniški prostor: hvalimo ergonomijo, nekaj ključnih klasičnih stikal, prečiščenosti okolja in zelo dobro ločljivost sredinskega zaslona. Foto: Gašper Pirman

Klasični gumbi za upravljanje klimatske naprave in ozvočenja (višje na sredinski konzoli), ki jih bo večina voznikov zagotovo vesela. Foto: Gašper Pirman

Pod črto je novi C5 X pravi citroën. Za volanom občutim pridih prestiža, avtomobil je zelo udoben, minimalistično zasnovan, ima ravno še prav klasičnih stikal in avdiosistem ozvočenja je presenetljivo nadpovprečen. Z njim tale citroën postane prav uživaški in to ne le za klasične tradicionalne kupce te znamke.

Prav tako je dovolj avantgarden in šik, da zaradi dobre opreme zagotavlja določeno mero alternative tudi klasičnim premijskim znamkam.

Odlična rešitev so lahko tudi stikala za premik sovoznikovega sedeža, ki jih dosežemo z zadnje klopi. Foto: Gašper Pirman

Delček mešanih občutkov prinaša ergonomija v njenem širšem smislu. Pri tem poudarjam, da sem bil tako v drugih modernih citroënih vesel klasičnega fizičnega gumba za upravljanje klimatske naprave in celo velikega gumba za nastavljanje glasnosti zvočnikov na sovoznikovi strani.

Pa tudi gumbe za premik sovoznikovega sedeža, ki jih dosežemo z zadnje klopi vozila (ko želimo od tam prestaviti sedež), bi lahko kopirali še drugi proizvajalci.

Prtljažnik je sicer pri priključnem hibridu nekoliko plitek, a še vedno zelo dolg. Prostornina znaša 485 litrov, pri klasični bencinski različici pa 545 litrov. Foto: Gašper Pirman

Med adute C5 X spada tudi prostornost na zadnji klopi. Foto: Gašper Pirman

Vmesnik je lahko za starejše nekoliko zapleten

Manj všečen je infozabavni vmesnik oziroma celoten informacijski sistem v ozadju dokaj velikega zaslona. Če so zgoraj navedeni gumbi in stikala po meri v povprečju nekoliko starejših kupcev tovrstnih citroënov, bo zanje upravljanje zaslona nekoliko manj prijazno. Na konzoli sta sicer dva gumba za hitro dostopanje do nekaterih osnovnih podmenijev, a vendarle bi lahko bila arhitektura vmesnika do uporabnika prijaznejša.

Kot primer navajamo izklop sistema line assist, ki preprečuje nenamerno zamenjavo prometnega pasu. Ta se vklopi ob vsakokratnem zagonu motorja, deluje pa precej agresivno in prav gotovo ne le preventivno, temveč tudi moteče. Kako ga izklopimo, pokažemo v spodnjem videu.

Video: Postopek izklopa sistema lane assist

Za moč polnjenja do 7,2 kilovata je treba doplačati 500 evrov. Foto: Gašper Pirman

Na testu smo vozili priključno-hibridno različico CX 5, ki je od primerljive (odhajajoče) bencinske različice dražja za okrog deset tisoč evrov. Z dodano baterijo dobi avtomobil realno od 30 do 40 kilometrov električnega dosega. Doplačati je treba 500 evrov za povečano moč polnjenja do 7,4 kilovata (česar nismo dosegli). Ponoči bi se baterija doma polnila okrog osem ur, na javni polnilnici pa kake tri ure.

Čeprav je bencinski motor v C5 X dejansko presenetljivo tih, električni kilometri še vsaj za eno raven dvignejo izkušnjo vožnje tega citroëna. Priključni hibridni pogon zagotavlja pozitivno izkušnjo predvsem ob povsem električni vožnji. S polno baterijo je mogoče preklopiti tudi v način sport, ki s sistemskimi 224-"konji" tudi zagotavlja najzmogljivejši pogon tega avtomobila. Toda način vožnje sport dejansko niti ne pristaja takemu avtomobilu, ki stavi predvsem na udobje, prostornost in vsaj delček cestne umirjenosti.

Polnjenje doma brez stenske polnilnice oziroma prek priključka "šuko". Foto: Gašper Pirman Na domači vtičnici nas je eno nočno polnjenje stalo dober evro, kar bi pri dosegu sto kilometrov znašalo blizu 3,5 evra. Polnjenje na javni polnilnici Gremo na elektriko? Uro in 11 minut dolgo polnjenje pred nakupovalnim središčem je prineslo pet kilovatnih ur elektrike (povprečna moč polnjenja le 4,2 kilovata), strošek za pridobljenih od 15 do 20 kilometrov pa je znašal (tudi zaradi 50 centov sporne pristojbine) 1,76 evra. Cena je previsoka, polnjenje pa predolgo, da bi se s priključnim hibridom zapletali z iskanjem polnilnega kabla in zasedali polnilnice pravim električnim avtomobilom. Mesto za polnjenje hibridov je zato predvsem doma.

Zaslon ima visoko ločljivost, vzvratna kamera podnevi ponuja zelo dobro sliko. Ponoči pa je izjemno slaba. Foto: Gašper Pirman

Najbolj zaželeni motor se decembra umika iz proizvodnje

Citroënovi trgovci ne skrivajo zadovoljstva nad prodajnimi rezultati in zanimanjem, ki ga je povzročil obujeni C5 X. Toda zapletlo se je pri motorjih. Največ povpraševanja je bilo povsem pričakovano po 1,6-lirskem bencinskem motorju z močjo 180 "konjev", ki pri klasičnem neelektrificiranem pogonu na voljo le še veliko šibkejši 1,2-litrski bencinski motor z močjo 130 "konjev".

Ta je resda tudi štiri tisočake cenejši, a bo težko zadovoljil potrebam voznika vendarle kar precej velikega avtomobila – C5 X je dolg 4,8 metra in ima osnovno maso 1,5 tone.

Bo priključni hibrid edina smiselna izbira?

Z ukinitvijo vročega bencinskega motorja pri Citroënu s prstom kajpak kažejo predvsem proti priključnemu hibridu, ki si ga zaradi zniževanja izpusta znamke in napovedane elektrifikacije celotne palete modelov tudi želijo prodajati v višjih številkah. Priključni hibrid povsem racionalno ne prinaša tako velike dodatne vrednosti, ki bi odtehtala deset tisoč evrov doplačila v primerjavi z odhajajočim 180-"konjskim" motorjem.

Polnjenje doma je resda zelo preprosto, a je električni domet tako majhen, da prek cenejšega pogona realno ne bo povrnil višje nakupne cene. Vseeno pa bo kupec v teh dodatnih deset tisočakov očitno bolj ali manj prisiljen, vseeno pa cena za kombinacijo takega avtomobila in pogona niti ni pretirana.

Drugače bi bilo, če bi bil lahko citroën C5 X za primerljivo ceno povsem električen, s tem pa vozniško še prijetnejši, udobnejši in tišji. Pa tudi porabil bi lahko mnogo manj elektrike, kot jo danes porabi priključni hibrid. To za Citroën in Stellantis ostajajo izzivi za prihodnje desetletje, ko bodo za prave električne avtomobile tudi razvili namenske platforme.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman