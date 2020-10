Naj ga izdelajo? Do 400 km/h potrebuje le 12 sekund.

Bugatti je na osnovi chirona izdelal svoj ultimativni hiperšportni avtomobil, namenjen ekskluzivno dirkališčem in ne navadnim cestam. Novi bolide pa je le koncept in o tem, ali ga bodo tudi zares izdelali, odločitve pri Bugattiju še niso sprejeli.

Medtem ko še vedno ni znana prihodnost Bugattija, nedavno smo poročali o Volkswagnovem namenu prodaje znamke prek Porscheja v roke hrvaškega Rimac Automobili, so pri tej nišni znamki izdelali nov skrajni superšportni avtomobil. To je resda le koncept, za katerega serijske proizvodnje še niso potrdili. Avtomobil z imenom bolide je poizkus, kako bi bil videti pravi hiperšportnik za dirkališča z osnove chirona.

Pri Bugattiju zatrjujejo, da se o morebitni serijski proizvodnji še niso odločili. Foto: Bugatti

Uporabili so osemlitrski motor W16 in uspeli iz njega dobiti 1.850 “konjev” in prav tako izjemnih 1.850 njutonmetrov navora. Masa avtomobila je ob tem le 1.240 kilogramov, zato se lahko bolide vsaj pri pospeševanjih postavi ob bok celo dirkalnikom F1.

Bolide bi teoretično lahko dosegel hitrost prek 500 kilometrov na uro. Pri Bugattiju so prek simulacij izračunali naslednje pospeške: do 100 kilometrov na uro v 2,17 sekunde, do 200 kilometrov na uro v 4,36 sekunde in do 300 kilometrov na uro v 7,37 sekunde. Do “štiristotice” naj bi bolide v idealnih razmerah potreboval vsega 12 sekund, mejo 500 kilometrov na uro pa bi dosegel v dobrih 20 sekundah.

Simulirani pospeški za bugatti bolide:

do 100 km/h 2,17 s do 200 km/h 4,36 s do 300 km/h 7,37 s do 400 km/h 12,08 s do 500 km/h 20,16 s

Bolide je resda le koncept, a ob predstavitvi avtomobila so prav tako poudarili, da so bolida izdelali po vseh varnostnih standardnih merilih FIA.

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti

Foto: Bugatti