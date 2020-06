Nadgradnja dosega priključnih hibridov? BMW pravi, da kmalu.

Čeprav se električni dosegi tudi pri priključnih hibridih vsako leto dvigujejo, ni še nikomur uspelo izdelati modela s sto ali več kilometri električnega dosega. Kot je pojasnil Pieter Nota, član upravnega odbora znamke BMW, pa tudi oni že utemeljeno pogledujejo proti tej številki. "Seveda nadaljujemo razvoj pogonskega sistema in bomo, odvisno od segmenta, v prihodnosti ponudili sto kilometrov električnega dosega. Do konca leta bomo imeli skupno dvanajst priključnih hibridov, med njimi tudi novega minija countrymana in BMW X2," je dejal Nota.

Več povpraševanja, več različnih modelov

Kot je poudaril Nota, je raziskava pokazala, da se bo v bližnji prihodnosti vse več ljudi odločalo za nakup priključnega hibrida. Kot Stokilometrski doseg bomo najverjetneje sprva videli v večjih športnih terencih, kjer je dovolj prostora za vgradnjo večjega baterijskega paketa. Foto: Gašper Pirman proizvajalec zato ne smejo zamuditi tega in morajo zadostiti potrebam trga. "Elektrificirana vozila bodo imela od 15- do 25-odstotni tržni delež pri prodaji BMW do leta 2025. V Evropi bo četrtinski delež verjetno že do leta 2021, tretjinski do leta 2025 in polovični do leta 2030," je še povedal Nota.

Za zdaj se še ne ve, kateri model bo imel stokilometrski doseg in kdaj bo na voljo, a najverjetneje bo šlo za večjega SUV. Le v dimenzijsko večjih modelih je dovolj prostora za vgradnjo večjega baterijskega paketa, ki posledično prinaša daljše električne dosege.