Na vse ali ni nič: audijev koncept poslovne limuzine #video

Kitajski trg je izredno pomemben za evropske proizvajalce premijskih avtomobilov, zato ni presenečenje, da je nemška trojica Audi, BMW in Mercedes-Benz tam predstavila nekaj svojih pomembnih novosti. Po ID.6 in EQB je Audi predstavil koncept električne limuzine A6 e-tron.

S tradicionalnim A6 si deli le dimenzije – koncept je namreč dolg 4,96 metra, 1,96 metra širok in 1,44 metra visok. A kljub dimenzijski podobnosti gre za povsem samosvoj koncept, ki sloni na arhitekturi PPE. Slednjo so razvijali skupaj s Porschejem in bo prav tako osnova za prihodnjo generacijo električnega macana, v drugi polovici prihodnjega leta pa bo Audi na tej osnovi predstavil za proizvodnjo pripravljen model in ne le koncepta.

V imenu A6, a bi lahko bil tudi A7 e-tron

Glede na videz koncepta se zdi, da Audiju ne bo potrebno bistveno spreminjati videza za prehod v proizvodnjo. A kot se to spodobi, so tudi tokrat pri Audiju ustvarili nekaj zmede s poimenovanjem. Koncept je poimenovan A6 e-tron, čeprav gre za petvratno kupejevsko limuzino, ki ponavadi nosi še dodatno ime sportback. V resnici ne obstaja A6 sportback, obstaja pa A7 sportback, toda koncept je zanimivo raje poimenovan A6 e-tron.

Kakorkoli, naj se vrnemo k najnovejšemu Audijevemu konceptu. Če je že izgledalo, da se bodo Nemci umaknili iz sveta ostrih linij, smo se zmotili. Q4 e-tron in Q4 sporback e-tron sta napovedovala nekoliko bolj zaobljeno zunanjo obliko, a A6 e-tron zopet postavlja oblikovne smernice na svoje mesto. V ospredju je aerodinamika, saj manjši zračni upor povečuje končni doseg. Koeficient zračnega upora se je ustavil pri 0,22, pri njegovi učinkovitosti pa ima poleg kupejevskega zaključka strešne linije veliko besede tudi zadnji usmerjevalnik zraka.

Foto: Audi

Še barva pripomore k izboljšani učinkovitosti



Podatek, ki ga moramo deliti z vami, se tiče tudi barve avtomobila. Ostali smo odprih ust. Zakaj? Koncept je obarvan v barvo, imenovano Heliosilver. Slednja poudari zunanjo podobo koncepta audi A6 e-tron s "tridimenzionalnim globinskim učinkom". Toda to ni vse. Pri Audiju pravijo, da lahko ta barva pomembno pripomore k zbiranju sončne toplotne energije, s tem pa zmanjša količino energije, ki vstopi v notranjost avtomobila. Tako dobro odbija toploto, da potnikom v vročih dneh ne bo treba uporabljati klimatske naprave.

Takšnih žarometov še ni bilo

Žarometi, tako sprednji kot tudi zadnji, so bili vedno zaščitni znak Audijevih modelov. Nihovi svetilni elementi so se z leti spreminjali, v zadnjem času pa so postali prepoznaven znak, ki je hodil z roko v roki z zunajo podobo. A6 e-tron je naredil še korak dlje in ima vgrajene digitalne matrične žaromete. Njihova natančnost je na takšnem nivoju, da so zmožni dosegati skoraj kinematografsko kvaliteto. Luči namreč delujejo kot majhni projektorji, njegove luči pa lahko na steno projicirajo sliko iz večigralskega načina v igrah. Vsekakor bo polnjenje baterij minilo bistveno hitreje ob igranju iger. Ne manjkajo niti zadnji žarometi OLED z neprekinjeno svetlobno linijo.

Foto: Audi

Foto: Audi