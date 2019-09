Na tem mestu "airbaga" v avtu še ni bilo

Sredinska varnostna blazina varuje voznika in sovoznika

Sodeč po statističnih podatkih Evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov, se kar 45 odstotkov potnikov v prometni nesreči Pod sredinsko konzolo bo Hyundai kmalu začel vgrajevati varnostno blazino, ki bo obvarovala voznika in sovoznika v primeru trčenja. Foto: Gregor Pavšič poškoduje pri udarcu v dele potniške kabine. Da bi preprečili takšne nesreče, so pri Hyundaiu zasnovali novo varnostno blazino, ki jo bodo vgrajevali v sredinsko konzolo avtomobila. Ob nesreči se varnostna blazina sproži in izolira prostor okoli sopotnika ter prepreči trk z voznikovo glavo ali trk v drug predel avta. Korejci računajo, da bi zaradi te nove rešitve za 80 odstotkov zmanjšali udarce med voznikom in sopotnikom v primeru nesreče.

Hyundai je uporabil nove tehnologije za zmanjšanje teže in velikosti varnostne blazine ter hkrati povečal njeno zanesljivost. V osrednji konzoli so oblikovali posebno komponento, privez, ki vase sprejme posebno majhno varnostno blazino. Ker je ta zračna blazina približno 500 gramov lažja od konkurenčne, lahko Hyundai tudi drugače oblikuje sedeže in razporedi prostor med obema sedežema.

''Še naprej bomo stremeli k izboljšanju varnosti potnikov za vse primere nesreč,'' je dejal Hyock In Kwon, raziskovalni inženir pri Hyundaiu. Pri Euro NCAP bodo prihodnje leto udarec s strani dodali na seznam možnih scenarijev pri nesrečah, zato bodo morali proizvajalci začeti razmišljati tudi o varovanju potnikov pri takšnih nesrečah.