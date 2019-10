Na prodaj zbirka avtov pokojnega zvezdnika Hitrih in drznih

Januarja bodo na dražbi prodali zbirko 21 avtomobilov, ki so bili v lasti pokojnega Paula Walkerja. Zvezdnik filmov Hitri in drzni je bil poznan kot strasten ljubitelj avtomobilov, dokaz za to je tudi resnično raznolik izbor v zbirki.

Med najbolj zaželenimi avtomobili na dražbi bo nissan 370Z, ki je imel pomembno vlogo v petem nadaljevanju franšize Hitri in drzni. V zbirki daleč največ bavarcev

Med 11. in 19. januarjem bodo na dražbi v Scottsdalu prodali kar 21 avtomobilov, ki so bili del zasebne zbirke zvezdnika filmske serije Hitri in drzni. Paul Walker je bil poleg svojega navdušenja nad avtomobili poznan tudi po dobrodelnosti. Njegova hčerka Meadow je po njegovi smrti ustanovila tudi dobrodelno fundacijo, kjer z zbranimi sredstvi pomagajo s štipendijami, skladi in spontanimi dejanji dobre volje ljudem, ki potrebujejo pomoč.

Med vsemi avtomobili je kar sedem modelov BMW M3, dva klasična E30 M3 in pet E36 M3. Številni izmed njih so predelani in naviti do skrajnih mej ter primerni za dirkanje. Med drugim bodo prodali še nekaj chervoletov, dirkalnega forda mustanga boss 302S in nissana 370Z, ki je imel pomembno vlogo v petem delu franšize Hitri in drzni. Ljubitelji bodo lahko dražili tudi za dirkalni nissan R32 skyline, audi S4 ali Fordovega terenca bronca.