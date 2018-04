Na Bledu bo letos brezplačnih še več parkirišč

Turistična mesta in gosti z električnimi vozili

No, vsaj za tiste obiskovalce Bleda z električnimi avtomobili ali priključnimi hibridi. V mestu bodo letos postavili deset novih električnih polnilnic.

Foto: Turizem Bled

Električne polnilnice postajajo pomemben del turistične ponudbe v mestih, s katerimi se pristojni za ustrezno infrastrukturo prilagajajo tako domačim kot tudi tujim gostom. Električne polnilnice so lokacijsko idealne tam, kjer uporabniki preživljajo več časa in se takrat baterija vozila lahko polni.

Danes osem, do konca maja skupno 18 električnih polnilnic

V občini Bled bodo do konca maja postavili deset novih električnih polnilnic in tako njihovo skupno število povečali na 18. Teoretično se torej lahko istočasno polni 36 električnih oziroma priključnohibridnih vozil. Pri vsaki polnilnici bosta namreč na voljo dva priključka in dve parkirni mesti.

Polnjenje oziroma parkiranje ni časovno neomejeno

Parkiranje oziroma polnjenje bo tam lahko časovno omejeno, saj so se take prakse v preteklosti na Bledu že poslužili. Uporabniki bodo torej lahko le delno napolnili baterijo za nadaljnjo pot.

Na Bledu so nepovratna sredstva dobili s strani Ekosklada, ki ta sredstva omogoča krajem znotraj območja Natura 2000.

Obstoječe električne polnilnice:



1. Hotel Krim

2. Hotel Astoria

3. Garden Village Resort

4. Hotel Rikli Balance

5. TNP (v garaži)



Nove v 2018:



6. Vrtec Bled

7. Hotel Jelovica

8. Hotel Jelovica

9. Kamp Bled

10. Kamp Bled

11. Grand hotel Toplice

12. Hotel Park

13. Hotel Triglav

14. Hotel Ribno

15. Hotel Lovec (Kompas)

16. Infocenter Triglavska roža Bled

17. nov bencinski servis Petrol

18. nov bencinski servis Petrol