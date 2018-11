Prisotnost na največjih avtomobilskih salonih je bila za proizvajalce nekoč samoumevna in nujna, v zadnjih letih pa so se prakse močno spremenile. Niti na največjih salonih v Evropi nekatere znamke ne sodelujejo več. Kdor takrat nima pomembnejših novosti, raje privarčuje potrebni denar za drago predstavitev in pozneje organizira posamezne dogodke z neposrednim spletnim prenosom in tako večjim dosegom.

Avtomobile bodo pustili doma

Volva tako prihodnjo pomlad ne bo na avtomobilskem salonu v Ženevi, tudi njihova prisotnost na salonu v Los Angelesu pa bo zelo nenavadna. Volvo bo namreč tam sodeloval, a na razstavišče ne bo zapeljal niti enega svojega avtomobila. Vodstvo znamke želi s tem poudariti prav velike spremembe, s katerimi se danes sooča avtomobilska industrija.

Slogan Volvovega razstavišča bo celo »This is not a car« (To ni avtomobil). Pobudnik pristopa je Volvov podpredsednik Marten Levenstam, ki je zadolžen tudi za korporativno strategijo družbe pod lastništvom kitajskega Geelyja.

Prikaz novega dojemanja koncepta avtomobila

Namesto avtomobilov bodo imeli na razstavišču področje z interaktivnimi zasloni, s katerimi bodo predstavljali svoje druge storitve. Med temi bo razvoj avtonomnih vozil in sistem Care by Volvo, ki nudi najem in ne klasični nakup njihovega avtomobila. Ta je bil do zdaj že zelo uspešen. Volvo se je v ZDA povezal tudi z Amazonom, ki bo naročene pakete dostavljal neposredno v avtomobil.