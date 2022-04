Musku Twitter, njegov “tekmec” zbežal na Instagram

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elon Musk in Henrik Fisker imata dolgo zgodovino medsebojnih razprtij. Tesla je Fiskerja najela leta 2007, ko so začeli razvijati svoj prvi velikoserijski avtomobil, model S. Še preden je ta zapeljal na ceste, je Fisker zapustil Teslo in precej podoben avtomobil samostojno ponudil pod imenom znamke Fisker.

Fisker ocean je električni športnin terenec, ki ga namerava Henrik Fisker začeti izdelovati že letos. Foto: Fisker Sledila je tožba, ki pa jo je Fisker po arbitražni odločitvi končal kot zmagovalec. To mu v avtomobilskem poslu ni pomagalo, saj je družba leta 2013 - ravno v času začetka Tesline zgodbe o uspehu - bankrotirala. Večji del podjetja so kupili Kitajci. Družba se je preimenala v Karma Automotive in danes poznamo njihov avtomobil karma GS-6.

Pred šestimi leti je Henrik Fisker spet ustanovil lastno podjetje Fisker, ki bo predvidoma že letos jeseni začelo proizvajati svoj prvi avtomobil - električnin športni terenec z imenom ocean.

“Nočem, da tekmec nadzira mojo svobodo govora …”

To je bil tudi eden izmed povodov, da se je Fisker osebno zdaj umaknil s Twitterja. Potem ko je to platformo kupil Musk, se je odločil za umik in selitev na Instagram. Kot je poudaril, trdno verjame v svobodo govora, noče pa, da bi jo nadziral njegov tekmec. Prav tako noče, da bi tekmec določal, kako bi sledilci doživljali razvoj znamke.

Fisker je imel na Twitterju 43.500 sledilcev, podjetje pa na tej platformi še ostaja.