Nov rekord: Teslin bajen zaslužek v zadnjih mesecih

Kot smo že poročali, je imela Tesla kljub težavam s tovarno v Šanghaju - tam so morali zaradi kitajskega izbruha covid-19 ustaviti proizvodnjo - prodajno rekordno četrtletje. V tem so kupcem dobavili 310.048 novih avtomobilov, od tega 295 tisoč modelov 3 in Y. Lani so v prvem četrtletju izdelali 184 tisoč, v zadnjem četrtletju 2021 pa 308 tisoč avtomobilov.

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem zaslužili dodatno milijardo

Ta prodaja je zagotovila 18 milijard dolarjev prihodkov, ob tem pa tudi rekordni četrtletni dobiček 3,3 milijarde dolarjev. V prejšnjem četrtletju je zaslužek Tesle znašal še 2,3 milijarde dolarjev.

Razlog za visoke dobičke so višje cene avtomobilov, ki se jim tudi Tesla seveda ni izognila. Kot je ob razkritju rezultatov povedal Elon Musk, višje cene avtomobilov že predvidevajo povišane cene različnih materialov in sestavnih delov v od šestih do 12 mesecih.

Musk je ob tem napovedal, da bi Tesla letos lahko skupno izdelala do 1,5 milijona novih električnih avtomobilov.