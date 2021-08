Mrtvo pijan za volan tesle: avto je sam ustavil in poklical pomoč #video

Čeprav je Teslin avtopilot velikokrat pod udarom kritik javnosti in je povzročil (tudi zaradi nepravilne uporabe) že kar nekaj nesreč, se je tokrat izkazal. Vozniki so namreč na cesti opazili voznika, ki je med vožnjo pri hitrosti 100 kilometrov na uro spal za volanom. A še preden so poklicali policijo, je to storil že sam avto. Teslin avtopilot je namreč zaznal neodzivnost voznika, začel ustavljati vozilo in pri tem že poklical reševalne službe.

Drama se je dogajala na Norveškem, kjer so preostali udeleženci v prometu na avtocesti opazili spečega voznika za volanom Teslinega model S. 24-letni mladenič je za volanom zaspal zaradi močne alkoholiziranosti, vožnjo do doma pa prepustil Teslinemu avtopilotu. K sreči je sistem brez težav samodejno vozil po avtocesti pri hitrosti 100 kilometrov na uro, a začel opozarjati voznika, da mora prevzeti nadzor nad avtomobilov.

Ker odziva ni bilo, je avtomobil samodejno ustavil

Avtomobil je nekajkrat voznika opozoril, naj prevzame nadzor nad avtomobilom, a ker ta tega ni storil, je začel ustavljanje avtomobila v sili. Model S je začel počasi zmanjševati hitrost, vse dokler se ni popolnoma ustavil. Ob ustavitvi je avto prižgal vse štiri smernike in začel ponavljajoče trobiti. Čeprav so se avtomobili ustavili in je snemalec začel močno udarjati ob steklo, se mrtvo pijani voznik ni prebudil.

Tesla se je ustavila na prehitevalnem pasu sredi predora, a k sreči ni bilo poškodovanih. Upravljavci avtoceste so takoj zaznali ustavljen avtomobil, zato so predor zaprli za promet. Ta je ostal zaprt pet minut, kolikor so potrebovale reševalne službe, da so prišle do ustavljene tesle. Reševalcem je le uspelo nekako zbuditi voznika. Ta je trdil, da ni vozil, a videoposnetki kažejo drugače. Takoj so mu vzeli vozniško dovoljenje, čaka ga pismo s sodišča, država pa naj bi ga tudi tožila zaradi povzročitve splošne nevarnosti.