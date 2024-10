Mrk Fiatove proizvodnje: šef Stellantisa se bo moral zagovarjati pred parlamentom

Foto: Fiat Fiat naj bi proizvodnjo električnega modela 500 ustavil le do 11. oktobra, zdaj so ta proizvodni mrk podaljšali vsaj do 1. novembra. Avtomobil, za katerega je na trgu malo povpraševanja, izdelujejo v Fiatovi osrednji tovarni Mirafiori v Torinu. Prihodnji teden bo pred parlamentarno komisijo v Italiji stopil Carlos Tavares, predsednik Stellantisovega koncerna, in poskušal razložiti obete za avtomobilsko proizvodnjo v italijanskih tovarnah.

Mnoge ključne avtomobile Fiat izdeluje v vzhodni Evropi. Kljub nezavidljivim razmeram na trgu pri Fiatu pripravljajo model 500 z zmogljivešo baterijo, od leta 2026 pa tudi novega s hibridnim pogonom.

Je težava zgolj v ceni? Tak s solidno baterijo stane 34 tisoč evrov.

Električni fiat 500e je sicer zelo spodoben urbani avtomobil, ki z vidika svoje namembnosti kljub relativno majhni bateriji in dejstvu, da ne izhaja z namenske električne platforme, zanesljivo opravi svoje naloge.

Najbolj se zaplete pri ceni. V Italiji je po redni ceni 12 tisoč evrov dražji od petstotice s klasičnim motorjem, trenutno ga z velikim akcijskim popustom Italijanom ponujajo za 24 tisoč evrov. Tudi v Avstriji je treba zanj odšteti vsaj 30 tisoč evrov. In vse to so cene za različico z manjšo baterijo, ki ima kapaciteto le 28 kilovatnih ur. Za večjo baterijo kapacitete 42 kilovatnih ur, ki torej omogoča realno vsaj do 250 kilometrov dosega, pa je treba za tak avtomobil odšteti že 34 tisoč evrov. To je 17 tisoč evrov več kot za izhodiščni 500 z bencinskim motorjem.

V Sloveniji Fiatovi trgovci električnega 500e nimajo več v spletnem konfiguratorju.