Mojster praktičnosti: skoraj vsi izberejo enak motor in menjalnik

Že na primerjalnem testu PRIMA smo citroen C3 aircross označili za enega najbolj praktičnih kompaktnih križancev na trgu. Vozniško je sicer dokaj mehak in "citroenovski", a je enako tipičen predstavnik te francoske avtomobilske znamke tudi z vidika udobja, praktičnosti in prostornosti.

To še naprej velja tudi za prenovljeni avtomobil, ki sicer ni dobil drastičnih novosti. Glede na dozdajšnje izkušnje pri prodaji avtomobila se je izoblikoval jasen vzorec, na podlagi katerega lahko trgovci tudi pričakujejo prodajo v prihodnje. Ta bo kajpak močno odvisna od dobavljivosti avtomobilov. Tudi Citroen je med tistimi znamkami, ki trenutno zaloge avtomobilov domala nimajo.

Citroen je do zdaj prodal nekaj več kot 1.300 vozil C3 aircross in je imel z njim v tem segmentu in med fizičnimi strankami 3,7-odstotni delež. To tudi kaže na razpršenost in številčno konkurenco tega najbol prodajanega avtomobilskega razreda – v prodaji fizičnim strankam je ta razred dobil že več kot 27-odstotni tržni delež.

Foto: Gregor Pavšič

Ročni menjalnik je na voljo s šibkejšim, 110-"konjskim" motorjem. Foto: Gregor Pavšič

Letno so torej pri Citroenu v Sloveniji uspeli prodati okrog 350 vozil. Prihodnje leto jih želijo prodati vsaj 300. Do zdaj je bilo daleč največje povpraševanje po ročnem menjalniku (celo 91 odstotkov) in 110-"konjskem" (šibkejšem) bencinskem motorju (90 odstotkov). Velika večina kupcev je izbrala enega izmed obeh najvišjih paketov opreme.

Morda so tudi zato tisti bistveni dodatki za C3 aircross na voljo le pri teh dveh najvišjih paketih opreme. To je tako imenovani paket modularnosti, ki med drugim prinaša tudi 15-centimetrski vzdolžni pomik zadnje klopi. Mogoče je premikati tudi ločeno levo ali desno stran, naklon naslonjala pa prilagajati v več stopnjah. Ob povsem podrtih sedežih je mogoče v avtomobilu peljati predmete dolžine do 2,4 metra.

Za primerno opremljenega od 19 do 20 tisočakov

Cene za avtomobil se pri osnovni različici začnejo pri 17 tisočakih, za tista dva najvišja paketa opreme s prilagodljivostjo potniškega prostora pa bo treba odšteti dobrih 19 tisočakov. Te cene veljajo v primeru financiranja, kjer so namreč ugodnosti boljše kot pri nakupu z gotovino.

Premična zadnja klop je na voljo pri obeh najvišjih paketih opreme. Foto: Gregor Pavšič

Odvisno od položaja zadnje klopi je osnovna prostornina prtljažnika od 410 do 520 litrov. Foto: Gregor Pavšič