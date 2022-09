Mestni avtomobil? Tako si ga predstavlja Citroën. #video

Francozi so namenoma pri oblikovanju olija pretiravali, saj mu uporabnost zvišuje ravno njegova zunanja oblika. Tako so namenoma vgradili pokončno in majhno vetrobransko steklo, s tem so zmanjšali sončno izpostavljenost in potrebno po samem steklu. Posledično se notranjost ne segreva v takšni meri kot v običajnem avtu, zato se zmanjša uporaba klimatske naprave in s tem za 17 odstotkov zmanjša obremenitev na pogonsko baterijo. Gre le za enega izmed številnih primerov, kako lahko dizajn avtomobila pripomore k njegovi učinkovitosti.

Uporaba recikliranih materialov je ključna

Številne olijeve funkcije so bile zasnovane za zmanjšanje kompleksnosti ob uporabi recikliranih materialov in materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Sedeži imajo le osem delov v primerjavi s 37 pri tradicionalnem sedežu v športnem terencu, pri čemer uporabljajo cevne okvirje in 3D-natisnjena mrežasta naslonjala. To vpliva tudi na preostalo notranjost, pri čemer so pri armaturni plošči in sredinski konzoli uporabili le 34 sestavnih delov, kar je več kot pol manj v primerjavi z družinsko kombilimuzino.

Še preden so začeli oblikovati olija, so si zadali jasen cilj – masa mora ostati pri največ tisoč kilogramih. Zaradi nižje mase avtomobila ima tako oli daljši doseg kot drugi. Z baterijo z zmogljivostjo 40 kilovatnih ur ima namreč po podatkih tovarne 400 kilometrov dosega. Ker gre za mestni avtomobil, je maksimalna hitrost omejena na 110 kilometrov na uro.

Prvi Citroën z novim logotipom

"Oli je delovna platforma za raziskovanje genialnih zamisli, ki so realistične za prihodnjo proizvodnjo," je povedal Laurence Hansen, vodja razvoja. "Ne bodo vsi skupaj, niti v fizični obliki, ki jo vidite tukaj, vendar visoka raven predstavljenih inovacij navdihuje prihodnje citroëne."

