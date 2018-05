Mercedesov tovornjak? Ne, luksuzni hotel na kolesih #foto

Delovni tovornjak kot hotel

Tovornjak mercedes-benz actros v veliki večini primerov ni namenjen drugim dejavnostim kot prevozu tovora, toda Daniela Carneiro in Eduardo Ribeiro sta ga vzela za osnovo in ga izdelala prilagodljiv potovalni hotel. Zaradi mobilnosti predstavlja optimalno bivališče za aktivne goste, še posebej pa se nad njim navdušujejo surferji.

Truck surf hotel, kot se uradno imenuje hotel na kolesih, je ideja dveh popotnikov, ki sta večino svojih poti opravila v kombiju. Daniela in Eduardo sta v iskanju popolnih surferskih mest z njim prevozila Evropo in Afriko ter spoznavala različne navade ljudi. Veliko potnikov si je želelo prestižnega bivanja v hotelu, a zaradi odmaknjenosti plaž to ni bilo mogoče. Na podlagi svojih izkušenj sta izdelala prestižni mobilni hotel, ki se bo lahko premikal po priljubljenih lokacijah ter bo nudil najboljšo kombinacijo prestiža, udobja in dostopnosti.

Notranjost Mercedesovega tovornjaka je prostorna, lična in svetla. Foto: Truck Surf hotel

S pomočjo hidravlike se razširi v dvonadstropni hotel s petimi sobami. Foto: Truck Surf hotel

V štirih sobah so nameščeni dvojni pogradi, v eni sobi pa je prostora le za dva potnika. Foto: Truck Surf hotel

Z njim se lahko odpravite na popolno surfersko doživetje

Truck surf hotel je od junija do oktobra lociran na Portugalskem, kjer se seli od lokacije do lokacije. Pozimi, od januarja do aprila se preseli v Maroko, vsak, ki se odloči za paket potovanja, pa si svojo sobo lahko individualizira po svojih željah. Še več, prek njihove spletne strani si lahko rezervirate termin, učitelja surfanja in fotografa.

Actros je opremljen s hidravličnim sistemom, ki omogoča razširitev sten in stopra. Dvonadstropni tovornjak je v notranjosti presenetljivo prostoren in urejen. Ob polnem razponu ima pet sob, v štirih so nameščeni dvojni pogradi, ena soba pa je namenjena enemu paru. Ustanovitelja hotela sicer priporočata, da se na pot odpravite sami, saj želita s tem vzpodbuditi povezovanje ljudi.

Enotedenski paket surfanja v Maroku glede na podatke s spletne strani stane 500 evrov oziroma 614 evrov za portugalski paket, a se cene lahko spreminjajo glede na potrebe posameznika.

Trenutno se hotel premika med dvema lokacijama - Portugalsko in Marokom. Foto: Truck Surf hotel

Foto: Truck Surf hotel