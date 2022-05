Mercedesov napotek 292 tisoč voznikom: Ustavite, ne vozite …

"Ne vozite, pri priči ustavite." Tako se je slišalo priporočilo Mercedes-Benza na naslov 292 tisoč voznikov v ZDA, potem so skupaj z nadzornim organom za varnost v transportu NHTSA ugotovili mogoče resnejše okvare z zavorami. Te so povezane s težavami pri oblogah iz gume, ki lahko nepotrebno zadržujejo vlago in povzročijo korozijo določenih elementov zavor.

Do zdaj zaradi tega še niso zabeležili nesreč, so poudarili pri Mercedes-Benzu. Vpoklicali so modele ML, GL in R letnikov od 2006 do 2012. Lastnikom bodo omogočili brezplačno vleko do servisnih prostorov. Če resnejših težav z rjo ne bodo ugotovili, bodo dovolili nadaljnjo vožnjo.