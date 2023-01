Mercedes z rekordnim bonusom za zaposlene

Mercedes-Benz vsako leto ob uspešnih prodajnih rezultatih del dobička razdeli svojim zaposlenim. Leta 2020 so zaposlenim v Nemčiji kljub težavam z epidemijo covid-19 namenili tisoč evrov koronskega dodatka, lani pa so zaposlene nagradili s šest tisoč evri. Ob letošnji aprilski plači bodo zaradi odličnih finančnih rezultatov avtomobilskega proizvajalca prejeli še višjo vsoto – 7.300 evrov.

Pri Mercedesu bodo rekordno visoko finančno nagrado podelili 93 tisoč zaposlenim, ki svoje delo opravljajo v Nemčiji. Višina zneska je odvisna od poslovnih rezultatov podjetja, 7.300 evrov nagrade pa so pri Mercedesu določili skupaj s sindikatom delavcev.

Rekorden dobiček, rekordno visoka nagrada zaposlenim

"Kljub zahtevnemu okolju je naša ekipa Mercedes-Benz naredila velik korak k uspešni preobrazbi našega podjetja. Za to uspešnost smo se skupaj s sindikatom delavcev dogovorili, da letos izplačamo posebno nagrado v višini 7.300 evrov. Ta vsota je znatno višja od prejšnjega najvišjega zneska. Z najvišjo nagrado od deljenja največjega dobička v zgodovini podjetja želimo izraziti svojo hvaležnost za izjemno predanost in osebno zavzetost naših sodelavcev," je ob tej priložnosti povedala Sabine Kohleisen, članica upravnega odbora Mercedes-Benz AG, odgovorna za kadre, in direktorica za delovna razmerja.

Nemški avtomobilski proizvajalec je shemo za deljenje dobička med zaposlene ustvaril leta 1997. So pa pri sindikatu že napovedali prihod novega sistema za izračun deljenja dobička zaposlenim. Od prihodnjega leta se bo razširilo število zaposlenih, ki so upravičeni do finančne nagrade. Spremembe bodo pomenile, v kolikšni meri so vse skupine zaposlenih sposobne sodelovati pri uspehu podjetja, višina nagrade bo bolj odvisna od doseganja ciljev podjetja in od izvajanja njegove trajnostne korporativne strategije.