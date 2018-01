Mercedes: To je prvi elektrificirani AMG #video

Mercedes-benz CLS 53 AMG

Mercedes AMG je na največjem ameriškem avtosalonu v Detroitu pokazal kar štiri nove modele. Vse oči so bile uprte v CLS 53, prvi avtomobil v zgodovini znamke AMG, ki ga delno poganja tudi elektrika. So pa čez lužo Nemci pokazali še novo generacijo razreda G, razred E kupe in kabriolet.

Pokazali so še dve novi različici, a je vse zasenčil CLS 53

Seveda je največ pozornosti požel novi pogonski sklop, ki ga sestavljata trilitrski vrstni šestvaljnik s 320 kilovati (420 KM) in 520 njutnmetri navora in dodatni elektromotor EQ Boost z dodatnimi 16 kilovati in 250 njutnmetri navora.

EQ Boost, ki je zaganjalnik in alternator hkrati, poganja 48-voltni električni sistem avtomobila. Pri AMG-ju so na šestvaljnik namestili eno običajno turbo puhalo in en pomožni električni kompresor, elektromotor EQ pa je nameščen med motor in menjalnik. Električno gnani kompresor poskrbi za visok tlak brez zamika, ob pomoči elektromotorja pa poskrbi, da ob pospeševanju ne nastane turbo luknja.

Glavni cilj novosti je zmanjševanje povprečne porabe goriva in izpustov, hkrati pa ohraniti zmogljivosti oznake AMG. Do stotice se CLS 53 izstreli v vsega 4,5 sekunde, doseže maksimalno hitrost 270 kilometrov na uro in po podatkih tovarne porabi 8,5 litrov goriva na 100 prevoženih kilometrov.

Mercedes-Benz je na avtosalonu v Detroitu pokazal še razred E kupe in razred E kabriolet, a skoraj vse oči so bile uprte v avtomobil, ki za nemško znamko napoveduje novo oblikovno usmeritev.

Za vsakega voznika svoj vozni profil

Voznik bo lahko izbiral med petimi različnimi voznimi profili. Ekološko usmerjenim je na voljo eco, željnim udobja comfort, športnim pa sport in sport +. V različnih razmerah si lahko voznik prek profila individual številne parametre nastavi po svojih željah. Za izboljšanje voznih lastnosti poskrbijo novo zračno vzmetenje z več komorami in številne druge izboljšave na podvozju.

Trilitrski šestvaljnik ima vgrajeno eno običajno turbino, električno gnani pomožni kompresor in elektromotor EQ Boost med menjalnikom in motorjem. Foto: Mercedes-Benz

Kljub dodatkom AMG oblikovno ostaja zvest prvotni obliki, ki jo je pomagal narisati Robert Lešnik. Foto: Mercedes-Benz

CLS 53 ima 320 kilovatov in 520 njutnmetrov navora. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz