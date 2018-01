Mercedes razkril "infotaiment": Zaslon prvič na dotik #video

Sistem MBUX najprej v novi mercedes-benz razred A

Video: Kako deluje novi Mercedesov infozabavni vmesnik

Kot smo že poročali, bo novi razred A ena glavnih avtomobilskih novosti letošnjega leta. V notranjosti bo poudarek na velikih digitalnih zaslonih, ki bodo dobili tudi nov vmesnik.

Na voljo bo v treh velikostih

Pri Mercedes-Benzu poudarjajo, da ima MBUX tudi elemente umetne inteligence in da se bo prek upravljanja voznika lahko učil njegovih navad. Infozabavni vmesnik bo na voljo v treh različicah – osnovna bo imela dva zaslona velikosti sedem palcev, druga stopnja bo imela dva zaslona (7 in 10,25 ''), tretja pa dva velika 10,25-palčna zaslona z ločljivostjo do 1920 x 720 točk.

Upravljanje z več prsti, Mercedes-Benz ima prvič zaslon občutljiv na dotik. Foto: Mercedes-Benz

Širok digitalni zaslon bo glavna notranja novo mercedes-benza razreda A. Foto: Mercedes-Benz

V mercedes-benzih prvič zaslon, občutljiv na dotik

Uporabnik bo sistem upravljal prek dotika zaslona, drsnika na sredinski konzoli in drsnikov na volanskem obroču. Ker je zaslon v največji različici predvsem zelo širok, je celoten vmesnik narejen v horizontalnem načinu.

To bo torej prvi mercedes-benz z zaslonom, občutljivim na dotik, upravljanje s prsti prek drsnika na sredinski konzoli pa bo podobno kot pri pametnih telefonih ali tablicah. Drsnik prepoznava tudi ročno pisavo, kar pa v tovrstnih avtomobilih že poznamo.

Naprednejše upravljanje z glasom

Pomemben poudarek infozabavnega sistema je tudi novo upravljanje z glasom. Voznik ga bo aktiviral s frazo "Hey Mercedes". Voznik bo lahko temperaturo nastavil s frazo "I'm cold" (zebe me) in mu ne bo treba povedati natančno, naj temperaturo nastavi na točno določeno stopinjo. To spominja na pristop Rolls-Roycea. Sistem se bo znal tudi prilagajati vozniku in se učil njegove izgovarjave.

Sistem deluje na operacijskem sistemu Linux, ima osem gigabajtov notranjega spomina RAM, šestjedrni procesor in dva grafična čipa proizvajalca NVIDIA.

Novi infozabavni sistem bo Mercedes-Benz predstavil letos v razredu A, vgradili pa ga bodo v vse svoje kompaktne avtomobile.

Zakriti razreda A na ulicah Las Vegasa v ZDA. Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz