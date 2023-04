Mejnik Škode: velik prodajni uspeh s tem avtomobilom

Škoda je izdelala že petstoti dirkalnik fabie v različici rally2 (prej R5) in ga poslala v Italijo. Brez davka lahko tak avtomobil stane do 260 tisoč evrov.

Foto: Škoda Tekmovalni razred Rally2, pred leti smo ga poznali po oznaki R5, je namenjen avtomobilom segmenta B z največ 1,6-litrskimi motorji. Turbinski polnilnik dobi 32-milimetrski omejilec dovoda zraka, ki moč motorja omeji na okrog 214 kilovatov (290 "konjev"). Za prenos moči skrbita petstopenjski sekvečni menjalnik in mehanski štirikolesni pogon brez elektronskih diferencialov.

To so dirkalniki za drugo najvišjo ligo svetovnega relija, nad katerimi je le še nekaj tovarniških specialk (Toyota, Hyundai in Ford) za elitni razred Rally1.

V desetih letih velik uspeh in razmah takih dirkalnikov

Mednarodna avtomobilska organizacija FIA je razred R5 uveljavila pred desetimi leti. Škoda je bila takrat že eden vodilnih proizvajalcev dirkalnikov na tej ravni in sicer s fabio S2000, ki jo je poganjal še klasični atmosferski motor. Prvi dirkalnik R5 so v Mladi Boleslavi izdelali leta 2015, letos so ga izdelali tudi že na osnovi nove generacije fabie. Dirkalnik je trenutno v samem vrhu tega razreda, kjer konkurenco predstavljata še Ford s fiesto rally2 in Hyundai z modelom i20 rally2. Prihodnje leto v konkurenco prihaja tudi Toyota z yarisom rally2.

Škoda je zdaj dostavila že svoj petstoti dirkalnik fabia rally2 oziroma R5. Jubilejni dirkalnik je šel v roke italijanske ekipe Delta Rally.

Omejitev cene za dirkalnik tega razreda je 260 tisoč evrov, pri tem davki niso vključeni.