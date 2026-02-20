Ionity je v Franciji aktiviral prvi megavatni polnilni sistem in s tem vstopil v novo fazo razvoja ultra hitrega polnjenja. Na dveh lokacijah je skupaj na voljo 12 polnilnih mest z močjo do 600 kilovatov na vozilo, v prihodnjih tednih pa sledi še prva namestitev v Nemčiji.

Foto: Ionity Ionity je na lokacijah Maison-Dieu v vzhodni Franciji in Sorgues ob avtocesti A7 zagnal prvi javni megavatni polnilni sistem HYC1000, ki ga je razvilo podjetje Alpitronic. Na vsaki lokaciji je nameščen sistem s šestimi polnilnimi mesti, skupaj torej 12 priključkov.

Do 600 kW na avtomobil

Sistem HYC1000 temelji na osrednji enoti z nazivno izhodno močjo 1.000 kilovatov (kW). Energija se lahko dinamično razporeja med več vozil ali pa se pri enem priklopljenem vozilu združi do 600 kW. Takšne zmogljivosti so namenjene prihodnjim generacijam električnih vozil z višjimi polnilnimi močmi. Po navedbah Ionityja je mogoče na teh polnilnicah z avtomobili, ki podpirajo tako visoke moči polnjenja, pridobiti do 300 kilometrov dosega v manj kot osmih minutah.

Naslednja lokacija z megavatnim sistemom bo v Nemčiji, kjer Ionity v mestu Werne v Severnem Porenju-Vestfaliji gradi tako imenovani “najhitrejši polnilni park” v državi. Ta bo imel osem 600-kilovatnih polnilnih mest in bo umeščen ob avtocesti A1.

Ionity napoveduje, da bo po zagonu lokacij v Franciji in Nemčiji postopoma razširil uvedbo sistema HYC1000 tudi na druge ključne prometne koridorje v Evropi, konkretnih lokacij ali časovnic pa za zdaj še ni razkrili. Megavatno polnjenje tako postaja naslednji korak v razvoju evropske hitre polnilne infrastrukture.

Foto: Ionity