Zakaj je z električnim avtomobilom iz Ljubljane lažje do Milana kot do Posočja?

Slovenska hitra polnilna infrastruktura za električne avtomobile je izrazito neenakomerno razvita. Medtem ko so nekateri deli države – predvsem ob avtocestah in v večjih mestih – zelo dobro pokriti, drugje nastajajo prave “črne luknje”, kjer je z električnim avtomobilom potovanje bistveno bolj zahtevno. Najbolj očiten primer so Posočje, severna Primorska in nekatere notranje regionalne povezave.

Pred enim tednom smo se dotaknili tematike lastništva električnega avtomobila za tiste, ki živijo v blokih in ne stanovanjskih hišah in tako nimajo možnosti domačega polnjenja. Pri tem smo ugotovili naslednje:

Polnjenje na javnih polnilnicah je sicer dražje kot na domači vtičnici, a je še vedno ceneje od fosilnih goriv

Nižji stroški energije za stanovalca v bloku ne morejo biti glavni razlog, da bi razmišljal o električnem vozilu

Večina slovenskih mest imajo premalo urejenih počasnih polnilnic, da bi te zadostile večjemu številu rednih uporabnikov

V nekaterih mestih jih je načeloma dovolj, a tudi v mestu kot je Vrhnika (nadpovprečno število polnilnic) lahko istočasno polni le kakih deset avtomobilov

Foto: Gregor Pavšič

Analiza desetih največjih slovenskih mest pokaže, da imajo ta v povprečju približno en javni priključek hitre polnilnice DC z močjo vsaj 50 kW na okoli štiri tisoč previbivalcev. Ta številka ne opisuje stanja v celotni Sloveniji, temveč dostopnost hitrega polnjenja v urbanih središčih, kjer živi največ potencialnih uporabnikov električnih vozil. Glede na število prebivalcev so take polnilnice (priključki) najpogostejši v Kopru, na Jesenicah (z bližnjo Žirovnico) in Ljubljani - ta ima absolutno največ hitrih polnilnic in polnilnih priključkov.

Opomba: v analizi so upoštevane javno dostopne DC polnilnice z močjo vsaj 50 kW v desetih največjih slovenskih mestih. Avtocestne polnilnice, ki so funkcionalno del mest (npr. Celje, Koper), so prav tako vključene.

V desetih največjih slovenskih mestih je skupaj okrog 170 javnih hitrih DC polnilnih priključkov z močjo vsaj 50 kW, kar pomeni približno en priključek na štiri tisoč prebivalcev.

Za učinkovito omrežje je pomembna strateška razporeditev tudi srednje močnih polnilnic

Tokrat se bolj kot cen javnega polnjenja dotikamo pokritosti z javnimi električnimi polnilnicami. V evropskih strategijah se tega področja pogosto lotevajo s precej posplošnenim razmerjem električnih polnilnic na kilometer ceste, taka statistika pa ni dovolj natančna in je lahko tudi zavajujoča.

Za učinkovito infrastrukturo tudi majhna država kot je Slovenija potrebuje dobro premišljeno mrežo polnilnic različnih moči. Medtem ko najzmogljivejše polnilnice najdemo predvsem po avtocestah, so vsaj srednje močne “hitre” polnilnice (še vedno enosmerni tok) pomembne tudi na podeželju. To pomaga k sobivanju z elektromobilnostjo tako domačinom (tudi tistim, ki sicer skoraj vedno polnijo doma), še bolj pa turistom in drugim, ki se peljejo v določen konec države.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Na slovenskem cestnem križu iz vidika elektromobilnosti hitro najdemo najbolj črne luknje. Najbolj pereče je potovanje z električnimi avtomobili proti severni Primorski (Nova Gorica), Posočju (Keltika) in proti Koroški.

Kdor se iz Ljubljane odpravi na primer na izlet v Bovec, bo moral na pot s polno baterijo in za tako vožnjo ne bo mogel izbrati majhnega avtomobila. Po avtocesti se brez težav prevažamo tudi z malčki kot sta leapmotor T03 in dongfeng box, na severnoprimorskem podeželju pa je drugače. Ultra zmogljiva polnilnica je v Ljubljani, nato pa le še zasilna 50-kilovatna v Logatcu. Od tam do Posočja utrezno zmogljive hitre polnilnice ni več.

Problem Keltike: Idrija hitre polnilnice nima, dobil jo je Tolmin

Močnejša hitra polnilnica (od 50 do 100 kW) manjka na primer v Idriji, ki je prometno strateško mesto na tej poti. Taka polnilnica bi pomagala v mestu za 15 minut ali pol ure zaustaviti tudi turiste, ki sicer morda vozijo le mimo. Marsikdo iz Ljubljane tudi ne bo krenil s polno baterijo in ta pogoj tudi ne bi smel biti sprejemljiv. Če je baterija ob odhodu na pol prazna, jo s krajšim postankom dopolnimo med vožnjo. Idrija ima le klasično počasno polnilnico in eno polnilnico DC, kjer pa je moč zelo omejena.

Do Posočja je zdaj izjema Petrolova 50-kilovatna polnilnica v Tolminu, pri čemer pa so 50-kilovatne polnilnice za voznike na poti prej zasilna kot zadovoljiva rešitev.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Če bi do Posočja potovali prek Nove Gorice, bi imeli še več težav. Od Ljubljane ni ultra zmogljivih polnilnic, temveč ob avtocesti le dve 50-kilovatni - obe le z enim priključkom. Ko pri Razdrtem zavijemo na hitro cesto proti Novi Gorici, vsaj 50-kilovatne polnilnice ni več vse do enega zadnjih počivališč. Tudi tam le en priključek. Nova Gorica, mesto s 13 tisoč prebivalci, pa vsaj 50-kilovatne hitre polnilnice sploh nima. Glede na število prebivalcev bi prav to mesto sodilo v vrh elektromobilnostno najmanj razvitih delov Slovenije.

Prav zato se je z električnim avtomobilom lažje (manj stresno) peljati do Milana kot do Bovca. V Italiji namreč kmalu pripeljemo do prve polnilnice Ionity (Sevegliano, 8 polnilnic), pri Palmanovi ima velik polnilni park tudi že Tesla (16 polnilnic, odprt tudi za ostala vozila).

Kaj pa slovenski avtocestni križ?

Štajerska avtocesta: ta del avtocestnega križa je z zmogljivimi polnilnicami najbolje pokrit. Petrol je postavil nov polnilni park pri Lukovici, pri Žalcu je nato Ionity, pri Slovenski Bistrici pa še Teslin park. Dodatne polnilnice so nato na počivališču Tepanje in ob avtocesti (Ionity, Tesla, Petrol) med Mariborom in Šentiljem.

ta del avtocestnega križa je z zmogljivimi polnilnicami najbolje pokrit. Petrol je postavil nov polnilni park pri Lukovici, pri Žalcu je nato Ionity, pri Slovenski Bistrici pa še Teslin park. Dodatne polnilnice so nato na počivališču Tepanje in ob avtocesti (Ionity, Tesla, Petrol) med Mariborom in Šentiljem. Primorska avtocesta: 80 kilometrov dolga luknja z ustreznimi polnilnicami je med Ljubljano in Kozino. Dobro je nato pokrita slovenska obala (Ionity, Tesla) in njeno zaledje (Petrol). Pogrešamo zmogljivejše polnilnice na območju Postojne, ki je tudi križišče za pot proti severnemu Jadranu. Ionity ima svoje polnilnice v Ilirski Bistrici.

80 kilometrov dolga luknja z ustreznimi polnilnicami je med Ljubljano in Kozino. Dobro je nato pokrita slovenska obala (Ionity, Tesla) in njeno zaledje (Petrol). Pogrešamo zmogljivejše polnilnice na območju Postojne, ki je tudi križišče za pot proti severnemu Jadranu. Ionity ima svoje polnilnice v Ilirski Bistrici. Dolenjska avtocesta: tudi ta krak avtoceste je že veliko bolje pokrit z ultra hitrimi polnilnicami. Petrol ima polnilni park pri Ivančni Gorici in v Novem mestu, tam ima svoje polnilnice tudi Tesla. Te so še v Krškem, pri Novem mestu je sicer številčno skromnejša Ionityjeva polnilnica.

tudi ta krak avtoceste je že veliko bolje pokrit z ultra hitrimi polnilnicami. Petrol ima polnilni park pri Ivančni Gorici in v Novem mestu, tam ima svoje polnilnice tudi Tesla. Te so še v Krškem, pri Novem mestu je sicer številčno skromnejša Ionityjeva polnilnica. Gorenjska avtocesta: glede na njen tranzitni pomen je pokritost z zmogljivejšimi polnilnicami dokaj povprečna. Ionity je že dolg prisoten pri Radovljici, Tesla pa pri poslopju NGEN v Žirovnici. Od tam do Ljubljane zmogljivejših polnilnic z močjo vsaj okrog sto kilovatov ni.

Foto: Gregor Pavšič

Med ostalimi regionalnimi cestami je infrastrukturno slabo pokrita cesta proti Koroški. Zelo zmogljive polnilnice so ob avtocesti, nato pa podobno kot v Idriji manjka strateško postavljena polnilnica v Velenju. Zasilna rešitev je sicer polnilnica pri avtomobilskem trgovcu, ki so prek mreže Moon v zadnjih letih na podeželju omogočili tudi nekaj šibkejših polnilnic z enosmernim tokom.

Toda te polnilnice niso vse javne, prav tako pa so pogosto zaparkirane z drugimi avtomobili in moči polnjenja so navadno pod 50 kilovati. Med strateškimi mesti s potrebnimi polnilnicami je tudi Sevnica, kjer poteka povezovalna cesta med Štajersko in Posavjem.

Slovenija ima hrbtenico hitrega polnjenja, “živčnega sistema” še ne

Slovenija ima danes dobro zgrajeno hrbtenico hitrega polnjenja za tranzitni promet, nima pa še učinkovitega ‘živčnega sistema’ srednje močnih polnilnic, ki bi povezoval mesta, regije in turistične destinacije. Dokler tega ne uredimo, bo električni avtomobil za marsikoga še vedno primeren za pot v Milano – ne pa za vikend v Posočju.

