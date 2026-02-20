Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nove ultra zmogljive električne polnilnice na Hrvaškem

Brez dizla proti Dalmaciji? Dobra novica iz Hrvaške pred poletjem.

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Tesla električna polnilnica Hrvaška | Foto Tesla Club Croatia

Foto: Tesla Club Croatia

Z naraščajočim številom električnih vozil na severu Evrope se obremenitev ultra hitrih polnilnic na poti proti Hrvaški povečuje, ponudniki pa pospešeno širijo infrastrukturo. Tesla je pri Jančah odprla nov polnilni park.

Mont Ventoux Škoda Enyaq
Avtomoto Brez dizla 1.500 km daleč? Odgovor dvomljivcem z “vetrovne” gore.

Prometna pot iz osrednje Evrope proti Dalmaciji je poleti ena najpomembnejših turističnih povezav, kjer prihaja tudi do obremenitve na razpoložljiva mesta pri ultra zmogljivih električnih polnilnicah. Veliko turistov proti Hrvaški poleti potuje iz severa, kjer je električni lastniški avtomobil že vse prej kot redkost.

Več lokacij, na njih pa relativno malo priključkov

Na počivališču Janče je Tesla zdaj odprla svoj nov polnilni park, ki ima na vsaki strani po štiri priključke. Te so na voljo tudi za avtomobile drugih proizvajalcev. Enako velja za obstoječi polnilni park pri Jastrebarskem (12 priključkov) in Zadru (8 priključkov). Zgolj za Tesline avtomobile so na voljo parki pri Otočacu, Senju in Splitu. 

Poleg hrvaškega Elena (povezava tudi s Petrolom) ima najzmogljivejše polnilnice proti Dalmaciji še Ionity. Polnilna parka sta pri Gospiću (6 priključkov) in Zadru (4 priključki), prav tako tudi na počivališču nad Makarsko (4 priključki). Novost je tudi polnilni park nad Reko (6 priključkov). 
 

