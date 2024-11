Manj bo bencinskih, VW pokazal naslednje novosti #foto

V ozadju številnih pretresov, protestov in napovedi stavk v decembru, ki so posledica nižanja stroškov, so pri Volkswagnu potrdili nekatere modelske novosti za prihodnje leto.

Volkswagen je letos pokazal številne novosti, med katerimi sta bila tako športni terenec tiguan kot karavanski passat. Pomembna novost je bil tudi električni ID.7. Volkswagen z novimi modeli ohranja mesto najuspešnejše avtomobilske znamke v Evropi, a se v ozadju ukvarja z resnimi težavami na področju vse manjšega donosa in potrebe po nižanju stroškov proizvodnje. Zapiranje tovarn, odpuščanja ali vsesplošno nižanje plač? Dokončne odločitve še ni, že decembra pa bi lahko pri Volkswagnu dočakali večje stavke v njihovih nemških tovarnah.

Že prihodnje leto serijski ID.2?

Pri Volkswagnu trenutno največ razvojne pozornosti namenjajo dodatnim izboljšavam električne platforme MEB in pripravi serijskega avtomobila na osnovi koncepta ID.2all. To bo Volkswagnov električni avtomobil za cenovni razpon med 25 in 30 tisoč evri. Videz koncepta bo vodil tudi prenovo obstoječih vozil električne družine ID. Serijski ID.2 bodo pri Volkswagnu razkrili in poslali na ceste konec leta 2025 ali v začetku leta 2026, je za britanski Autocar potrdil Kai Grünitz, vodja razvoja pri Volkswagnu.

Septembra prihodnje leto bodo na razstavi v Münchnu pokazali tudi izvedbo ID.2all kot križanca.

Še pomembnejši je nadaljnji razvoj naprednejše električne platforme SSP, v katero se bo kot novi partner vključil tudi ameriški Rivian. S te platforme bo predvidoma v nekaj letih prišel novi golf.

Manj bencinsko gnanih modelov, polo ostaja