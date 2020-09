Majhni Hyundaiev SUV še vedno stavi na drzen videz #foto

Hyundai je leta 2017 predstavil kono in z drznim zunanjim videzom pompozno vstopil v svet majhnih crossoverjev. Z njim so pokazali nov oblikovni jezik, ki so ga kmalu dobili tudi drugi terenci pri znamki, zdaj pa so Korejci ta videz nadgradili, s prenovo posodobili potniško kabino in dodali še športni paket N-line.

Prenova je prinesla svež videz, največje novosti so vidne na sprednjem delu avtomobila, nekaj malenkosti pa so spremenili tudi na zadku. Kona še naprej stavi na dva deljena sprednja žarometa, vendar ju tokrat obdaja nova maska hladilnika. Tudi žarometa sta vizualno spremenjena, položaj dnevnih LED-luči in položaj sprednjega logotipa. Na zadku imajo žarometi drugačen dizajn in odbijač je malenkost spremenjen.

Športni paket N-line prinaša še drznejše poteze

Prvič je na voljo športni paket N-line. Prinaša še bolj drzen zunanji videz z večjimi odprtinami za zrak, obrobe blatnikov so v barvi Foto: Hyundai karoserije, na zadku je viden izrazit difuzor z dvema zaključkoma izpušne cevi in posebna 18-palčna platišča. Logotip tukaj ostaja v maski hladilnika, ker so nad njo trije dodatni manjši zračniki. Paket N-line je na voljo pri vseh motornih opcijah, dodatno pa bodo kupci ob nakupu 1,6-litrskega motorja s štirikolesnim pogonom dobili še nekoliko bolj izpiljen sistem krmiljenja.

Omenjeni 1,6-litrski turbomotor ima 147 kilovatov in je na voljo izključno s sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Na seznamu motorne palete bosta tudi 1,6-litrski dizel (101 kilovat) in litrski trivaljnik (89 kilovatov), ki je na voljo tudi s tehnologijo blagega hibrida.

Prvič na voljo tudi digitalni merilniki

V notranjosti se je poslovila običajna ročna zavora, ker stikalo elektronske ročne zavore zavzame manj prostora, je posledično zdaj na osrednjem grebenu več prostora za različne drobnarije. Prvič je v koni na voljo tudi 10,25-palčni digitalni merilniki, opcijsko pa je na voljo še večji 10,25-palčni zaslon na dotik. Serijsko je avto opremljen z zaslonom s sedmimi oziroma osmimi palci.

Poslovila se je klasična ročna zavora, na seznamu opcijske opreme sta tudi 10,25-palčni digitalni merilniki in 10,25-palčni zaslon na dotik. Foto: Hyundai