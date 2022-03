Ljubitelji enoprostorcev? To je novo iz Volkswagna. #foto

Volkswagnov bulli je legendarni kombi že iz petdesetih let in zdaj je dobil svojo obujeno, a povsem električno izvedbo. Novi model ID.buzz je malenkost manjši od multivana, ponujal pa bo zanimivo alternativo klasičnemu kombiju oziroma velikemu enoprostorcu. Na nekatere tehnične podatke bo treba še počakati, enako tudi na cene.

Oblikovne primerjave z originalnim bullijem ne skriva. Foto: Volkswagen Na prvi pogled je novi Volkswagnov električni kombi moderna reinkarnacija nekdanjega bullija, pa tudi električna alternativna novemu multivanu. Volkswagen je namreč iz ponudbe odstranil sharana, prav tako se iz prodaje umika manjši enoprostorec touran.

ID.buzz je dolg 4,71 metra, širok je 1,98 metra in visok 1,93 metra. V primerjavi z multivanom je krajši za 19 centimetrov, a je od njega dobrih sedem centimetrov širši in malenkost nižji.

Vozilo prihaja s prilagodljive električne platforme MEB. Medosna razdalja znaša 2,98 metra, kar je največ med vsemi avtomobili družine ID. To je torej le dober centimeter manj kot pri multivanu (ali električnem hyundaiu ioniq 5), a na primer skoraj 22 centimetrov več kot pri ID.4.

V marsičem je podoben multivanu, od katerega pa je krajši in širši. Foto: Volkswagen

Zadnja klop se podira v razmerju 60:40, ni pa je mogoče odstraniti. Osnovna prostornina prtljažnika je 1.121 litrov, to pa je mogoče povečati do 2.205 litrov. Pri Volkswagnu obljubljajo, da bodo ponudili vozilo tudi z dvignjenim dnom zadnjega dela in tako bi ga lahko s podrtimi sedeži preuredili tudi v posteljo. Pri tovorni izvedbi bo mogoče v zadek namestiti dve evropaleti.

Avtomobil bo opremljen z baterijo neto kapacitete 77 kilovatnih ur. Dosega pri Volkswagnu še niso določili. ID.buzz se sicer ponaša z nizkim koeficientom upora in pri tako veliki bateriji bi realni doseg moral znašati med 300 in 350 kilometri.

Volkswagnov električni kombi za konec leta 2022. Kako daleč se bo mogoče peljati z enim polnjenjem? Baterija s kapaciteto 77 kilovatnih ur bi morala zadoščati za doseg od 300 do 350 kilometrov. Foto: Volkswagen

Zelo minimalistična notranjost. V primerjavi z znanimi vozili družine ID se menjalnik upravlja prek desne obvolanske ročice. Foto: Volkswagen

Stranska vrata so drsna, tako kot pri multivanu. V notranjosti so v ospredju veganski in reciklirani materiali. Foto: Volkswagen

Pri podatkih o električnih zmogljivostih velja omeniti, da bo mogoče klasično 11-kilovatno polnjenje AC nadgraditi tudi vse do 22 kilovatov. To je dobra novica za uporabo javnih polnilnic, kar trenutno v taki meri ponuja le Renault. Največja moč polnjenja na "hitrih" polnilnicah z enosmernim tokom DC bo znašala do 170 kilovatov. Sistema predgretja baterije pri Volkswagnu ne omenjajo, prav tako vozilo nima dodatnega manjšega prtljažnika v sprednjem delu.

Zato pa ID.buzz prihaja z možnostjo polnjenja "priključi-polni" in dvosmernega polnjenja na domačem hišnem električnem omrežju. Zanimivo bo videti, ali bo imel ID.buzz naprednejše sisteme za uporabo klimatske naprave v primeru kampiranja oziroma spanja v vozilu - podobno kot velja za Teslin nočni "camp mode".

Za zdaj enojen motor v zadku, tudi pogon na zadnji kolesi

ID.buzz je serijsko opremljen z enim elektromotorjem v zadku in pogonom na zadnji par koles. Moč elektromotorja je 150 kilovatov. Stranska vrata so drsna, zadaj se odpirajo pokončno. To je spet podobno kot pri multivanu. Položaj sedenja je 26 centimetrov višji kot pri ID.4. Pred voznikom so 5,3-palčni digitalni merilniki, srednji zaslon je velik od deset do 12 palcev.

Poudarek v notranjosti je na minimalizmu in barvnih kontrastih, pa tudi na uporabi veganskih in recikliranih materialov.

Do prvih kupcev bo zapeljal jeseni

ID.buzz je na voljo tako v potniški kot tudi tovorni izvedbi. Naknadno ga bodo ponudili tudi v zmogljivejši različici z dvojnim elektromotorjem in štirikolesnim pogonom, prav tako v podaljšani različici. Pri tej bodo predvidoma medosno razdaljo podaljšali še za 25 centimetrov, vozilo bo imelo tudi tri vrste sedežev.

O cenah pri Volkswagnu za zdaj še ne govorijo. Predprodaja se bo začela spomladi, prve države bodo ID.buzz dobile jeseni. Izdelovali ga bodo v tovarni v nemškem Hanovru.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen