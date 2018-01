Letos znova pekel za krono 40 let epskih avantur #video

40. reli Dakar v Peruju, Boliviji in Argentini

Legendarni puščavski reli Dakar letos še zadnjič s Peugeotovo ekipo, s številnimi izzivalci francoskih favoritov, nogometnim trenerjem v vlogi dirkača in Mariborčanom Simonom Marčičem, ki želi dokončati tisto, kar sta mu lani odvzela nesreča in zlomljena noga.

40. puščavska avantura

Včeraj se je v Argentini začel jubilejni 40. reli Dakar, pojem vztrajnostnih relijev z avtomobili, motocikli, tovornjaki in štirikolesniki. Spočet v osrčju Afrike, kjer je predstavljal eno največjih avantur na svetu, se je v Južni Ameriki z istim organizatorjem in imenom v zadnjem desetletju spremenil v skoraj klasično enduro vztrajnostno dirko. Avantura je morda manjša, a zato je ritem dirkanja toliko bolj neizprosen. Tudi letos bodo lahko zmagali le tisti z najboljšim vozniškim znanjem, odličnimi navigacijskimi sposobnostmi, vrlinami prilagajanja razmeram in zvrhanim košem športne sreče.

Dakarski reli bo letos dolg skupno skoraj devet tisoč kilometrov. Imel bo 14 tekmovalnih etap in bo karavano vodil iz Lime v Peruju prek Bolivije do Cordobe v Argentini. Trasa bo udeležence peljala vse do 3.500 metrov nadmorske višine, z več kot 900 kilometri (423 kilometrov hitrostnih preizkušenj) bo najdaljša predzadnja, 13. etapa.

Video - Utrinki dirkanja po puščavskih sipinah in brezpotjih

Peugeot še zadnjič po slavo v puščavski pesek?

40. izvedba legendarnega vztrajnostnega relija bo pomenila prelomno točko v številnih pogledih. Po pričakovanju je to zadnji Dakar pred večjimi tehnološkimi spremembami, kjer bosta FIA in francoski ASO, organizator relija, s pravili odvzela dobršen del konkurenčnosti dvokolesno gnanim buggyjem. To bo udarec predvsem za tovarniško moštvo Peugeota, ki je po zaslugi Stephana Peterhansla dobilo zadnji dve izvedbi relija. Če se bo to res zgodilo, se bo Peugeot umaknil z vztrajnostnih relijev. Glede na številne zaporedne uspehe in osvojene lovorike bi se to lahko zgodilo tudi brez sprememb v pravilnikih.

Med udeleženci relija najdemo tudi nekaj zanimivih imen. Tak je na primer Portugalec Andre Villas-Boas, nekdanji trener nogometnih klubov, kot sta bila Chelsea in Tottenham. 40-letni Portugalec bo sedel za volanom toyote hilux.

Peugeot želi svoj program z vztrajnostnimi reliji končati z novo krono na najbolj slavni preizkušnji v Južni Ameriki. Foto: Red Bull

Novi Minijev prototip za dirkanje po puščavi, ki so ga razvili v nemškem X-raidu. Poganja ga trilitrski dizelski motor z močjo 340 "konjev", ki se prenaša na zadnji par koles. Foto: X-raid

Na brezpotjih zmagujejo brez štirikolesnega pogona

"Na Dakarju bomo sodelovali, če bomo imeli možnost zmage. Ob predlaganih spremembah pravil ne bi imeli več možnosti," je poudaril Bruno Famin, vodja Peugeotove odprave na vztrajnostni reli v Južno Afriko. Peugeot je zmago v zadnjih dveh letih slavil z dirkalnikoma 2008 in 3008 DKR. Oba sta navidezni izpeljanki serijskih crossoverjev oziroma športnih terencev, ki prav tako ne ponujata možnosti štirikolesnega pogona.

Glede na pričakovano odločitev bo letošnji reli očitno zadnja priložnost za zmago Sebastiena Loeba, nekdanjega kralja klasičnih relijev, morda pa tudi zadnji nastop legendarnega Carlosa Sainza. Prvi favorit je spet Peterhansel, ki ima predvsem odličnega in zelo izkušenega sovoznika Jeana Paula Cottreta. Na etapah, kjer odločajo navigacijske sposobnosti, so izkušnje neprecenljive.

Mini in Toyota s poltovarniškima ekipama

Peugeot je danes edina prava tovarniška ekipa na reliju Dakar. Napovedane tehnične spremembe bodo šle v prid za zdaj poltovarniškim zasedbam, ki imajo trenutno na voljo tehnologijo dirkalnikov s klasičnim štirikolesnim pogonom.

X-raid je za letošnjo dirko celo izdelal prototip dvokolesno gnanega buggyja, a bodo poleg tega na štart poslali klasične mini countrymane john cooper works. Minijev buggy bosta vozila tudi tiha favorita Mikko Hirvonen in Yazeed Al-Rajhi.

Toyota bo s štirikolesno gnanim hiluxom (sredinsko postavljen motor, večji zračni restriktor, boljše podvozje) prav tako nevarna na nepredvidljivem južnoameriškem makadamu, njihova aduta pa bosta predvsem nekdanja zmagovalca Dakarskega relija Nasser Al Attiyah in Giniel de Villiers.

Sam Sunderland in KTM branita zmago med motoristi. Foto: Red Bull

Simon Marčič je lani trčil s Stephanom Peterhanslom, ta pa se mu je nato za dogodek opravičil. Foto: Matjaž Vertuš

Med množico odličnih motoristov tudi letos Slovenec Simon Marčič



Najštevilčnejša konkurenca bo tudi letos med motoristi, kjer bo na štartu 142 tekmovalcev. Zmago brani Sam Sunderland, avstrijski KTM (poleg Sunderlanda še Tony Price, Matthias Walkner …) pa je vsekakor tudi letos favorit s svojim odličnim moštvom dirkačev. Glavni tekmeci bodo spet pri Hondi (Joan Barreda, Paulo Goncalves) in Yamahi.



Na reli se spet podaja tudi Slovenec Simon Marčič, ki je imel lani bližnje srečanje s poznejšim zmagovalcem med avtomobili Peterhanslom. Po 10. etapi je lani končal z zlomom golenice, okrevanje pa je trajalo več mesecev.



"Do maja nisem mogel na motor, sem pa že štiri tedne po nesreči začel kondicijske priprave in okrevanje. Pozneje pa sem nastopil še na nekaj dirkah endura in motokrosa. Mislim, da sem kar dobro pripravljen," je dejal Marčič in se ob tem zahvalil tudi Timu Gajserju, ki se mu je občasno pridružil na treningih, kjer se je veliko naučil.



Ker ne spada med tiste, ki imajo polno tovarniško podporo, je zanj reli Dakar še vedno tudi avantura. Tekmoval bo v razredu original class, kar pomeni, da ne bo imel spremljevalne ekipe, ampak bo sam mojster za vse. "Veselim se, da bo letos dosti sipinskih etap, kar mi ustreza. Glede predzadnje etape, ki bo dolga kar 900 kilometrov, moram biti bolj sproščen. Ničesar se posebej ne bojim, morebiti le tega, da bi nas več dni pral dež. Res ni prijetno, ko se v poplavi voziš več sto kilometrov popolnoma premočen," je na eno od težav opozoril Marčič.