Letos za Slovence okrog sto novih avtomobilov: to je seznam vseh napovedi

Tudi letošnje leto začenjamo s pregledom napovedanih avtomobilskih novosti za letošnje leto. Proizvajalci in njihovi zastopniki v Sloveniji napovedujejo že več kot 90 novih oziroma prenovljenih modelov, številka pa zagotovo še ni dokončna. V zraku je vprašanje dodatnih znamk iz Kitajske, vsaj avtomobile ene nove znamke smo v živo (ampak za zdaj še na skrivaj) že videli.

Veliko novosti je pričakovano električnih, saj bodo proizvajalci letos zaradi ostrejših predpisov glede izpustov CO 2 želeli povečati delež prodaje lastnih električnih vozil. Vse novosti pri Fordu so na primer električne, na drugi strani znamki, kot sta Nissan in Cupra, (po lanskem z novostmi bogatem letu) za 2025 novosti ne napovedujeta.

Spodaj je celoten napovedani seznam novosti, najprej pa izpostavljamo nekaj najzanimivejših modelov (po abecednem vrstnem redu).

Alfa romeo junior

citroën C5 aicross

dacia bigster

fiat grande panda

hyundai inster

kia EV3

MG 3 s klasičnim bencinskim motorjem

mercedes CLA z električnim in hibridnim pogonom

renault 5

renault 4

škoda Elroq

tesla model Y (prenova)

volkswagen T-roc

Avtomobilske novosti za 2025: