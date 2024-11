Letos v Slovenijo 500 premijskih avtomobilov manj kot lani

Foto: BMW V prvih desetih mesecih letošnjega leta je trg prodaje novih avtomobilov v Sloveniji pozitiven. Do konca oktobra so trgovci registrirali 42 tisoč novih osebnih avtomobilov, kar je 5,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Drugače pa je s trgom premijskih vozil. Če je bila še lani njegova rast dvomestna, je letos prodaja slabša za šest odstotkov. Skupno so v Sloveniji do konca oktobra registrirali nekaj več kot 5.400 novih premijskih avtomobilov, kar je slabih 13 odstotkov celotnega trga.

Letos so v Sloveniji v desetih mesecih registrirali okrog 500 premijskih avtomobilov manj kot lani.

Audi in BMW zanesljivo vodita

Foto: Gregor Pavšič Med znamkami še naprej prednjači Audi, ki ima skoraj tretjinski (31 %) tržni delež. Audi je letos število registracij povečal za 4,4 odstotka. Pozitivna je tudi letna bilanca za BMW, ki je prodajo povečal za dobra dva odstotka. Naslednji znamki pa sta letos manj uspešni - prodaja Mercedesa je zdrsnila za 2,8 odsotka, pri Tesli pa za skoraj šest odstotkov (5,8 %).

Te štiri znamke odstopajo. Volvo je četrti, s 315 registracijami, sledita še Porsche z 221 in Lexus z 121 registracijami novih avtomobilov.

Če ima bencinski motor na celotnem trgu še veliko prednost, je pri premijskih vozilih drugače. Zaradi vključene Tesle je delež električnih pogonov pri premijskih znamkah še vedno skoraj 22-odstoten (lani skoraj 30 %), na celotnem trgu pa letos predstavljajo slabih šest odstotkov (5,9 %, lani 8,5 %) vseh novo registriranih avtomobilov. Na omenjene deleže tudi zavoljo relativno majhnega obsega prodaje vpliva tudi aktualna ponudba na trgu.