Lepotec iz Vipave: lastnik ga je čakal kar 17 let #video

Aleksander Koren in opel kadett C

Aleksander Koren iz Vrhpolja pri Vipavi je avtomobilski navdušenec, ki je bil nekoč vajenec v delavnici očeta Silvana Lulika, ajdovske avtomobilske legende. Takrat se je navdušil nad opel kadettom, ga leta 1972 v Ljubljani kupil in ga zadnjih 17 let predeloval v pravi dirkalnik.

“Poglej, kar kocine mi gredo pokonci,” je z nasmeškom pripovedoval Aleksander Koren, ko se je v začetku meseca v Podnanosu pripravljal na štart prvega treninga tamkajšnje gorske dirke. Lani je na njej nastopil prvič, letos pa se na štart podal s svojim pravim življenjskim projektom - bil je za volanom opel kadetta C, ki ga je doma pripravljal celih 17 let.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Koren je avtomobilski navdušenec iz Vrhpolja pri Vipavi, ki je bil nekoč vajenec v delavnici očeta Silvana Lulika, ajdovske avtomobilske legende. Lulik je v reliju začel z opel kadettom GT/E in pozneje opel manto, sicer pa so Oplovi tekmovalni avtomobili v sedemdesetih in osemdesetih letih dosegali mnoge odlične rezultate tako na regionalnih kot tudi svetovnih tekmovanjih.

Kadett je letnik 1972. Deset let pozneje ga je kupil v Ljubljani in ga začel pred 17 letih predelovati v dirkalno vozilo. Aleksandra je vmes zadela možganska kap, omejena so bila finančna sredstva in zato je tudi šele letos lahko z njim odpeljal prvo dirko. Že na prvem štartu so bila vsa naporna leta v delavnici kajpak pozabljena. Za navdušenca nad avtomobili kot je Koren, je to izpolnitev mladostniških sanj.

Zadnja prema iz ascone, motor iz mante ...

Vipavki opel kadett C sicer ni izdelan po originalni homologaciji, saj ima zadnjo premo iz ascone - ta je sedem centimetrov širša, roke podvozja so izdelali sami, dvolitrski bencinski atmosferski motor iz mante ima okrog 180 “konjev”.

Najbolj pa v oči padejo skrbno izdelane podrobnosti, ki kažejo na dolgotrajno pripravo, a tudi srčnost lastnika.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič