Lepo jih je videti: zgodba nastanka, ki čaka ključna leta #foto

Ime je slavni italijanski avtomobilski znamki dal Vincenzo Lancia, leta 1881 v Fobellu rojeni Italijan. Njegov oče je bil podjetnik, ki se je pred njegovim rojstvom iz Argentine vrnil nazaj v Italijo. Vicenzo je že v mladosti pokazal naklonjenost inženirstvu in mehaniki ter tehničnemu izumu, ki so mu rekli avtomobil.

Ko je bil star 18 let, se je spoprijateljil z grofom Carlom Biscarettijem di Ruffio. Ta je bil avtomobilski navdušenec, ki je leta 1896 sodeloval na prvi italijanski avtomobilski dirki. Njegov oče Roberto pa je bil senator, ki je bil vključen tudi v ustanovitev Fiata in je obenem ustanovil avtomobilski klub v Torinu. Prav v tem času je di Ruffia vozil novega benza in ko se mu je ta pokvaril, so na pomoč poslali mladega Lancio.Postala sta tesna prijatelja in pozneje sta sodelovala tudi pri ustanovitvi Vincenzove avtomobilske znamke. Prav grof di Ruffia naj bi bil najbolj zaslužen za zasnovo logotipa Lancie, avtomobilskega podjetja s slavno prihodnostjo.

Lancia je prvi avtomobil naredil leta 1907

Vincenco Lancia je bil pri komaj 19 letih že tehnični nadzornik in testni voznik Fiata. Vodstvo podjetja je bilo navdušeno nad njegovimi veščinami za volanom, zato ga je leta 1906 poslalo tudi v Le Mans na prvo Veliko nagrado Francije. Tam je vodil po prvem krogu dirke, ki je potekala na 103 kilometra dolgem krogu po zaprtih javnih cestah in je imela 12 krogov. Lancia je dirko končal kot peti.

Leto pozneje je izdelal svoj prvi avtomobil, lancio tipo 51, ki so jo pozneje po grški abecedi namenili oznako alfa. Avtomobil je predstavil leta 1908 na razstavi v Torinu. Poganjal ga je 2,5-litrski štirivaljni motor z močjo 28 “konjev”. To je bil prvi avtomobil Lancie. Zasnoval je tudi modela lambda in aprilla.

Tudi na slovenskih cestah najdemo izjemne primerke Lancijinih "delton" ... Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vicenzo Lancia. Foto: Wikimedia Commons

Vicenzo je bil v službi pri Fiatu zelo uspešen. Leta 1922 se je poročil s svojo tajnico Adelo Miglietti. Žal ni dočakal začetka proizvodnje tega modela, saj je februarja leta 1937 umrl zaradi srčnega infarkta. Rodili so se jima trije otroci, med katerimi je bil za prihodnost podjetja po Vincencovi smrt najpomembnejši Gianni Lancia.

Podjetje Lancia & C. Fabbrica Automobili sta leta 1906 ustanovila Vincenco Lancia in njegov prijatelj Claudio Fogolin. Po Vincenzovi smrti sta vodenje podjetja prevzela tako sin Gianni kot žena Adela. V podjetje sta zvabila še inženirja Vittoria Jana, ki se je že pred tem dokazal z mnogimi uspešnimi športnimi modeli Alfe Romeo.

Lancia je bila znamka tehnoloških naprednih avtomobilov

Lancia je v prihodnjih desetletjih v avtomobilski svet poslala mnoge mejnike. Model theta je bil leta 1913 prvi evropski avtomobil s povsem električnim sistemom, z modelom lambda so kot prvi uporabili monokok šasijo, leta 1948 so v model ardea namestili petstopenjski ročni menjalnik, v model aurelia pa leta 1950 prvi velikoserijski motor V6. Ta razvoj pa je zahteval velika finančna sredstva in ob stagniranju prodajnih številk je to napovedalo poslovne težave za prihodnost družbe.

Gianni Lancia je bil predsednik družbe med leti 1947 in 1955, nato jo je prevzela družina Pesenti. Leta 1969 je Lancio prevzel Fiat in takrat se je začel tuid zanjo najbolj slavno obdobje. V sedemdesetih so z modeli stratos, beta in gamma pokazali, da želijo tudi po prevzemu ohraniti športno naravnanost znamke Lancia. Leta 1979 so na avtomobilski razstavi v Ženevi razkrili tudi prvo delto, ki je nato sredi osemdesetih let nepričakovano postala prava avtomobilska ikona.

Lancia 037 rally je bil dirkalnik skupine B. Foto: Lancia

Henri Toivonen in lancia delta S4. Foto: Thomas Hilmes/Wikimedia Commons

Foto: Lancia

Italijani so imeli svoje moštvo v svetovnem prvenstvu v reliju. Najprej z modelom stratos, nato v začetku skupine B najprej z dirkalnikom 037 rally in nato še delta S4. Toda ko je FIA ukinila skupino B in je bilo treba za dirkalnik izdelati veliko večjo homologacijsko serijo avtomobilov, je imela Lancia z delto enega redkih podobnih štirikolesno gnanih avtomobilov. Med leti 1987 in 1992 si je Lancia skoraj povsem pokorila svetovno prvenstvo v reliju in vmes pustila le dva vozniška naslova Toyoti. Takrat se je Lancia s svojimi modeli dokončno zapisala med kultne ikone in največja avtomobilska imena.

Zadnjih 30 let je bilo za Lancio veliko manj slavnih. Postali so del koncerna Fiat Chrysler (FCA) in nekaj let ponujali še v barve Lancie preoblečene Chryslerjeve modele. Po letu 2015 so jih v Evropi umaknili s trga. Lancia se je nad površjem obdržala le z modelom ypsilon, ki so ga prodajali le še na doma v Italiji. Ypsilon je kljub le manjšim oblikovnim popravkom zadržal zavidjive prodajne številke in postal svojevrsten avtomobilski fenomen.

Pred Lancio ključno desetletje, ki bo električno

Lancia bo sredi aprila razkrila koncept, ki bo neposredno napovedal prihodnost družbe v zanjo ključnem desetletju. Zdaj pod okriljem Stellantisa je dobila električno prihodnost in z njo bodo stavili predvsem na premijske kupce. Najprej prihaja novi ypsilon, sprva tudi še z bencinskim motorjem, nato pa v tem desetletju še modela aurelia in delta. Prve napovedne fotografije koncepta prikazujejo okrogle zadnje luči in s tem povezavo s stratosom. Lancia se bo pri načrtovanju svoje prihodnosti očitno oklepala tradicije.