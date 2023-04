Majhna vasica, zanimiv domačin in skrita garaža z lancio #video

Vasica Velike Žablje leži v senci turistično bolj znanega Vipavskega križa in v njej živi le dobrih 300 ljudi. Naselje je gosto poseljeno in skozenj vodi ozka cesta, ki je mimo nekaterih hiš dovolj široka le za en avtomobil. Ob koncu vasi se cesta strmo dvigne navzgor po pobočju, kjer se začne skozi vinograde vzpenjati proti Vrtovčam. Ostri ovinki, ki pomagajo premagati ta vzpon, in izjemno drseč asfalt, ki tam danes še posebej v dežju nagaja domačinom, so postali sinonim avtomobilskega športa v Sloveniji.

Leta 1989 je na to cesto prispel reli Saturnus, takrat že v svoji 12. izvedbi in že petič s konkurenco evropskega prvenstva, a prvič na t. i. ajdovskem krogu. Domači dirkač Silvan Lulik je organizacijski ekipi Roka Freyerja pomagal poiskati nove odseke cest, ki bi gostile ob koncu osemdesetih let izjemno priljubljeno prireditev. Zadnji kilometer spusta proti Velikim Žabljam je kljub slikovitim cestam prek Predmeje, zanimivem spustu proti Vrhpolju in zanimivemu utripu Manč nad Vipavo, presegel vse.

Foto: Gregor Pavšič

Sredi tedna je utrip te vasice izjemno spokojen. Ob strmi cesti med hišami so se odprla dvojna vrata ene izmed hiš in bilo je, kot bi se odprl pravi časovni stroj. Za vrati se je skrivala avtomobilska delavnica, mnog nalepk na notranji strani vrat pa je dalo vedeti, da je njen lastnik nekaj posebnega. Ne le zaradi stare lancie fulvie, ki se je skrivala tam. Štartne nalepke s Saturnusov, še preden je ta prvič pripeljal na primorske "rajde", so dokaz, kako dolgo je Bogdan Troha že predan ritmom avtomobilskega plesa med cestnimi ovinki.

"Takrat dirkalnega avtomobila ni bilo mogoče kupiti. Narediti si ga moral sam. Privoščil sem si lahko fička in ko je temu potekla homologacija, sem nehal dirkati. Bilo je zelo lepo, potovali smo po vsej nekdanji Jugoslaviji. Toda dirke te tudi zasvojijo. Pred štartom je čutiti veliko pričakovanje, po cilju pa neverjetno praznino," razlaga nekdanji voznik fička, ki je največ relijev odpeljal sredi osemdesetih let.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilski navdušenec, a tudi pesnik

Troha je zanimiv in tudi nekoliko poseben domačin iz Velikih Žabelj. Ne le zaradi te svoje delavnice, spominov na dirkanje s fičkom in rdeče fulvie, s katero se rad zapelje po Sloveniji. Danes 66-letni Troha je tudi pesnik, ki je izdal že več zbirk. Prek njih je pripovedoval prav o življenju v tem kraju in sporočilu, ki ga bodo tam dobile naslednje generacije.

"Prvi reli v Velikih Žabljah je bil tudi zame nekaj posebnega, pa čeprav takrat nisem več dirkal. Ljudje v vasi niso poznali tega športa, niso niti dobro vedeli, kaj je to. Nato pa so ga hitro sprejeli in čeprav se je vedno našel tudi kdo, ki je bil sprva proti, je reli na naših 'rajdah' doživel nepričakovan razmah. Na tisoče ljudi je vsako leto prišlo sem na reli Saturnus. Na mojem balkonu, s katerega se vidi neposredno na zadnje ovinke, je bilo tudi po petdeset ljudi. Celo podpreti sem ga moral in postaviti ograjo, da se ne bi kaj zgodilo," se spominja Troha.

Pozno v noč so ob ognju čakali na tiste, ki bodo "trenirali" Foto: Gregor Pavšič

Vse to so kajpak spomini na precej drugačne tako avtomobilske kot tudi dirkaške čase. V osemdesetih in devetdesetih letih so bili ogledi hitrostnih preizkušenj veliko bolj prosti kot danes. Že dva tedna pred dirko so se domačini zvečer zbirali na ovinkih, kurili ognje in čakali na katerega izmed avtomobilov, da malo "potrenira" drsenje skozi ovinek.

To pa je bil le uvod v pravi dirkaški dan, ko je bila majhna vasica polna ljudi in se je kolona parkiranih avtomobilov začela že nekaj kilometrov pred prihodom v vas.

Troha: "Kamorkoli grem po Sloveniji in ljudem povem, da prihajam iz Velikih Žabelj. Rečem, ne veste, kje je to? Pa rečejo, o vemo, vemo. Smo bili tam na reliju …"

Žabeljske "rajde" obvladovali tudi zmagovalci relijev za svetovno prvenstvo

Skozi zadnje ovinke so se trudili mnogi asi. Najbolje jih je odpeljal Avstrijec Franz Wittmann, enkrat z lancio delto in dvakrat s toyoto celico, gostile so tudi Philippeja Bugalskega (renault clio williams), pozneje zmagovalca dveh relijev za svetovno prvenstvo, pa poznejšega zvezdnika svetovnega prvenstva Gigija Gallija (ford escort RS cosworth) na njegovem prvem resnem mednarodnem nastopu. Žabeljski ovinki so zato še danes prežeti z mnogo spomini tako takratnih voznikov kot tudi navijačev, ki so v te vinograde hodili še kot otroci in se danes v odraslih letih tja še vedno vračajo. Razvoj avtomobilske tehnike in predvsem pnevmatik zdaj pomaga krotiti ta drseč asfalt.

Tudi Troha, ki je z lancio fulvio na reliju Vipavska dolina v zadnjih letih vozil kot predvoznik, lahko proti svojemu domu odpelje skozi koridor navijačev – in s tem doživi tisto, česar v devetdesetih letih ni mogel. Če mu bo le uspelo usposobiti fulvio, bo konec aprila na uvodnem reliju državnega prvenstva Slovenije pod okriljem zveze AŠ2005 spet vozil pred vso uradno konkurenco.