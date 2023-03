Prebujena Lancia: razkritje koncepta vse bližje #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lancia bo sredi aprila razkrila koncept Pu+Ra, ki bo v dokaj serijski obliki pokazal prihodnost modelov te znamke. Za zdaj je znano, da bo imel koncept zadnje okrogle luči v duhu nekdanjega kultnega modela stratos, prav tako pa tudi streho v obliki krogličaste in ne klasične panoramske zasnove. S to obliko naj bi v vozilo prišlo več svetlobe. Med zadnjima lučema je napis znamke, črte na zadnjem steklu pa spominjajo tudi na nekatere rešitve modela lancia beta iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja.

Foto: Lancia

Trije novi modeli do leta 2028

Do leta 2028 bo Lancia razkrila tri nove modele. Prihodnje leto bo to novi ypsilon, ki si bo zasnovo predvidoma delil s fiatom 500. Leta 2026 na ceste prihaja električna limuzina, dve leti pozneje pa še obujena delta – obe predvidoma z nove električne platforme SLTA koncerna Stellantis.

"Lancia bo spet postala zaželena, spoštovana in zanesljiva znamka na evropskem premijskem trgu. Danes je za Lancio nov začetek," napoveduje izvršni direktor znamke Luca Napolitano, ki bo nekoč slavno avtomobilsko ime popeljal v bržkone ključno desetletje za njeno dolgoročno preživetje.