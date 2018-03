Legendarna oznaka GSi še za malo corso

Po lansiranju športno obarvane insignie je Opel legendarno oznako GSi zdaj namenil še corsi. Mala športnica se bo postavila ob bok divji OPC, vendar bo imela manj moči in bo vsekakor manj divjaško nastrojena.

Foto: Opel

Foto: Opel

Manj moči, a nekaj pomembnih stvari si bo delila z OPC

Oznaka GSi bo na voljo le za trivratno izvedenko corse, ki jo bodo krasili prepoznavni športni karoserijski dodatki. Poleg večjih odprtin za zrak, drugačne maske hladilnika, rdečih zavornih čeljusti in kromiranih zaključkov izpušne cevi se bo od običajne corse ločevala še po platiščih do velikosti 18 palcev in dodatnem usmerjevalniku zraka.

A glavni element, ki bo razveselil predvsem voznike, je športno vzmetenje. Corsa GSi si ga bo sposodila pri OPC, kar pomeni le eno - vrhunske vozne lastnosti.

Popoln športni občutek odraža tudi notranjost. Voznik corse GSi si lahko za doplačilo omisli sedež Recaro in z rokami objame športen volanski obroč. Notranjost s številnimi športnimi dodatki nadgradijo še aluminijaste stopalke za plin in prestavna ročica iz usnja.

Kaj bo poganjalo corso GSi?

Pri Oplu za zdaj še skrivnostno molčijo glede tega, kaj bo poganjalo corso GSi. Najverjetneje bo moč nekoliko manjša kot pri corsi OPC, a še vedno dovolj velika, da se bo lahko spopadla s konkurenti. Ne bi bili presenečeni, če bi pri Oplu spredaj vgradili 1,4-litrski bencinski štirivaljni motor s 150 "konji".

Na uradne podatke bomo morali še počakati, corsa GSi pa bo na ceste zapeljala v drugi polovici letošnjega leta.