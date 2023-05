Legendarna kampanja nemških lepotcev zdaj traja kar 24 dni

Slovenci so zvesti kupci nemške blagovne znamke Opel, ki se je lani uvrstila med deset najbolje prodajanih blagovnih znamk osebnih in lahkih gospodarskih vozil v Sloveniji.

Med vsemi Oplovimi vozili ostaja najbolj priljubljen segment B SUV, kjer je glavna Oplova zvezda Crossland, med električarji v segmentu B SUV pa na prvem mestu kraljuje Mokka Electric s 44,4-odstotnim deležem prodaje v letošnjem letu. Tudi sicer Mokka (z vsemi pogonskimi sklopi, ki so na voljo) zavzema več kot 20-odstotni delež vseh prodanih Oplovih vozil.

Na drugem mestu najbolj prodajanih Oplovih vozil je prenovljeni Opel Crossland, dobro pa se prodaja tudi Opel Corsa. Vedno bolj priljubljena je tudi nova Opel Astra, ki je bila finalistka izbora Slovenski avto leta 2023.

Najbolj priljubljeni Opli po vabljivi ceni

Oplova legendarna akcija, ki je v preteklih letih trajala 24 ur in v zadnjih letih postala sinonim za ugodne nakupe vozil Opel, je letos naredila velik korak naprej. Zdaj imate kar 24 dni časa, da izkoristite popuste in bonuse za nakup novega Opla.

Še nekaj dni oziroma do 7. junija imate čas, da izkoristite izjemno ponudbo vozil, ki jo je za vas pripravil Opel:

Eden od najbolj priljubljenih mestnih avtomobilov Opel Corsa je na voljo že od 13.990 evrov, in sicer s klimatsko napravo, sistemom samodejnega zaviranja za preprečevanje trka in sistemom za zaznavanje pešcev spredaj ter aktivnim sistemom ohranjanja vožnje na voznem pasu.

Vaša nova Opel Corsa bo imela osemkraka srebrna platišča iz lahkih kovin in radio z zaslonom na dotik.

Če so vam bolj všeč mestni terenci in prisegate na robustne, a hkrati elegantne in prostorne avtomobile, je lahko vaš Opel Crossland, ki ima te dni posebno ceno – 17.490 evrov.

Crossland je čudovito oblikovan SUV, vsekakor pripravljen na vse zahteve vašega vsakdana, ki povsod pritegne občudujoče poglede. Na voljo je z opozorilnikom zapuščanja voznega pasu, ima LED-žaromete, klimatsko napravo s protiprašnim filtrom, multimedijski radio s funkcijo bluetooth ter funkcijo zrcaljenja zaslona pametnega telefona.

Še ena zvezdnica je našla svoj prostor v odmevni akciji 24 dni. Opel Mokka je velika dama Oplove družine, ki vožnjo dviguje na višjo raven. Izberete lahko bencinski, dizelski ali 100-odstotno električni pogon.

V ceni 18.990 evrov so všteti aktivni sistem ohranjanja vožnje na voznem pasu, sistem samodejnega zaviranja za preprečevanje trka pri manjši hitrosti, sistem za zaznavanje pešcev spredaj, LED-žarometa, klimatska naprava s protiprašnim filtrom, prepoznavanje prometnih znakov ter radio z zaslonom in možnostjo upravljanja prek Bluetootha.

To ponudbo lahko izkoristite tudi za veliko zmagovalko zlatega volana, ki ga vsako leto podeljuje nemška avtomobilistična revija – kultna Opel Astra.

Nova generacija Astre je eno od močnejših prodajnih orodij Oplove flote, prepričala vas bo z značilnim Vizorjem, novodobnim Oplovim podpisom, elegantnim videzom, nizkimi obratovalnimi stroški in inovativnimi tehnologijami. Peljala vas bo na številne zanimive poti. Astra, ki je na voljo v akciji 24 dni, ima popolnoma digitalno, izčiščeno in intuitivno armaturno ploščo "Pure Panel" z dvema velikima 10-palčnima (25,4 cm) zaslonoma. Najnovejša generacija intuitivnega vmesnika prikazuje vse pomembne funkcije, medtem ko je nekatere nastavitve, kot je klimatska naprava, še vedno mogoče upravljati s pritiskom na gumb. Z velikim projekcijskim zaslonom in naravnim prepoznavanjem glasu lahko vozniki ostanejo osredotočeni na cesto in razmere v prometu ves čas vožnje. Dodatno prepričajo tudi platišča iz lahkih kovin, meglenki gumb za pasivni zagon, sprednji in zadnji senzorji za parkiranje ter usnjen volanski obroč.

V Oplu so prepričani, da boste svojega novega Opla vzljubili, zato ponujajo posebno Jamstvo zadovoljstva, ki vam omogoča, da v nasprotnem primeru avtomobil po 30 dneh oziroma 2.000 prevoženih kilometrih vrnete. V tem primeru vam vrnejo kupnino vozila.