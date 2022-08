Lebdeča pošast: takšno idejo so imeli Američani #video

Aerocon dash 1.6 bi moral biti po prvotnih načrtih dvakrat večji kot boeing 747, leteti bi moral tik na gladino pri hitrosti 740 kilometrov na uro in bi služil tudi premični hotel. Zaradi previsoke cene razvoja in izdelave so leta 1994 pri Agenciji za napredne obrambne analize ZDA projekt opustili.

Ameriška vlada je z razvojem aerocon dasha želela pridobiti ultimativno plovilo za prevoz vojske, tankov in druge vojaške opreme. Zaradi velikosti plovila bi lahko naenkrat prepeljali veliko število vojakov, to bi storili hitro in z majhnimi stroški. Če bi nadaljevali s projektom, bi to pomenilo prelomnico za letalski svet in obenem zlahka postavili rekord za največje letalo na svetu.

Neverjetne številke so obljubljale veliko

Po prvotni zasnovi bi plovilo v dolžino merilo 172,5 metra in bi imelo maso 400 ton. Zaradi gromozanskih mer bi se nanj lahko vkrcalo več tisoč potnikov in okoli 1.500 ton tovora. Za premikanje takšne teže tik nad morjem bi skrbelo dvajset raketnih motorjev, nameščenih povsem pri nosu letala. S tem bi imelo plovilo dovolj potiska za let nad morjem in bi imelo izredno dolg doseg (19 tisoč kilometrov).

Letenje s pomočjo talnega efekta

Kaj je talni efekt? Talni efekt je pojav v aerodinamiki, ki opisuje povečanje sile vzgona in zmanjšanje sile zračnega upora letalskega krila, ko letalo leti blizu površine. V praksi se talni efekt pojavlja na razdalji od tal do višine, enaki razponu kril. Posledica talnega efekta je podaljšanje pristajalne razdalje, po drugi strani pa letenje v območju talnega efekta izboljša zmogljivost letala pri nizkem letu (npr. ob vzletu). Plovilo bi tako letelo tik nad morjem, in ne tako kot preostala letala, več tisoč metrov nad tlemi. Enak učinek uporabljajo zračna plovila "hovercrafti", zaradi bolj stabilnega leta je takšen način letenja bolj primeren za gromozansko plovilo, kot bi moralo biti aerocon dash.

Plovilo bi v dolžino merilo 172,5 metra in bi trideset metrov nad morjem "letelo" s hitrostjo do 700 kilometrov na uro. Foto: Tim Samedov/Artstation

Nanj bi lahko spravili 30-krat več tovora kot na tovorni 747

Zaradi izredno dolgega dosega bi plovilo lahko redno potovalo iz ZDA do praktično kateregakoli kotička na Zemlji. To pomeni neposreden dostop do Kitajske, Japonske, Avstralije in drugih oddaljenih držav. Ker bi lebdel 30 metrov nad morjem, bi zaradi učinka talnega efekta lahko prevažal do tridesetkrat več tovora, kot ga lahko natovorijo v 747.

Pri DARPA so obenem načrtovali, da bi poleg enega plovila, ki bi bil namenjen vojaški rabi, izdelali še eno plovilo, ki bi ga uporabljali kot pomični hotel. V njem so načrtovali izgradnjo spalnih kabin, barov in restavracij, zabaviščni park in casino. Vse skupaj bi zelo spominjalo na današnje velikanske križarske ladje.

Idejo so dobili ob pogledu na ruski Ekranoplan

Rusi so megalomansko razmišljali že v osemdesetih letih in pričeli z razvojem novega plovila (ekranoplan je bolj plovilo kot letalo) v razredu Lun. Plovilo je bilo namenjeno hitremu prevozu čet in napadu na ladje. Luna je poganjalo osem turbofan motorjev Kuznjecov NK-87 na sprednjih kanardih, vsak od njih je razvijal potisno silo 127,4 kN, kar je ob dvigu iz vode ekranoplan pospešilo do 550 km/h.

Steven Hooker, glavni oblikovalec letala, je ravno pri tem ekranoplanu dobil idejo o razvoju podobnega ameriškega plovila. Rusi so zgradili le eno takšno eksperimentalno plovilo in projekt zaradi visokih stroškov opustili. A Hooker je bil prepričan, da lahko oni to strijo bolje. Zasnoval je desetkrat večje plovilo, kot so to storili Rusi. Zaradi velikosti in velikega števila potnikov je Hooker pričakoval izredno nizko ceno prevoza. Vsak potnik naj bi za pot na drug konec sveta plačal vsega 70 dolarjev. Kasneje je spoznal, da je pravilo večjega in težjega letala še toliko boljše zaradi zakonitosti talnega efekta.

Velikostna primerjava z ruskim ekranoplanom. Foto: Tim Samedov/Artstation

Izgradnja bi stala celo bogastvo

Leta 1990 je bil projekt zagnan in takoj je pridobil zanimanje ameriške vlade. A že razvojna faza bi zahtevala 600 milijonov dolarjev, toda to ni ustavilo projekta. Američani so namreč razmišljali, da bi oddali naročilo za 13 takšnih plovil za 15 milijard dolarjev. V njem so videli idealno plovilo za hiter in učinkovit prevoz vojaških sil na drug konec sveta.

Sprva so načrtovali, da bo v aerocon dashu prostora za 32 helikopterjev, 20 tankov, štiri pristajalne ploščadi in dva tisoč vojakov. Enega izmed njih bi lahko uporabili tudi kot pomično bolnico. Rep se je namreč dvignil in po dvižni ploščadi bi lahko na tla prepeljali vse nujno za hitro postavitev bolnice. Zaradi visokih stroškov razvoja in gromozanske cene, ki bi jo plačali za izdelavo vsakega plovila, so projekt leta 1994 opustili.

Foto: Tim Samedov/Artstation