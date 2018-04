Le še ene gume za zimo in poletje?

Test celoletnkih gum evropskih avtomobilskih klubov in AMZS

Je z nakupom tako imenovanih celoletnih gum smiselno varčevati, se odpovedati specialnim letnim in zimskim gumam ter se odpovedati tegobam z menjavami in skladiščenjem gum?

Celoletne gume so primerne za voznike, ki lahko v zahtevnejših razmerah z avtom ostanejo doma. Foto: AMZS Še vedno le kompromisna rešitev

Celoletne gume so v porastu tako po ponudbi pri proizvajalcih, njihovih objektivih lastnostih in tudi prodajnih številkah. Še vedno pa ostajajo kompromisna rešitev, ki je ustrezna določenemu krogu voznikov. Celoletna guma je na suhi in mokri cesti slabša od primerljive letne gume, na snegu in ledu pa so malo slabše tudi od pravih zimskih gum, kažejo rezultati testa evropskih avtomobilskih klubov, ki ga v Sloveniji zastopa AMZS.

Bolj prepričljive pozimi kot poleti

Na testu je bilo devet tako imenovanih celoletnih gum. To so torej gume z oznako M+S, ki spadajo pod obvezno zimsko opremo. Po zagotovilih proizvajalcev pa imajo te gume vseeno tudi sprejemljive lastnosti v spomladanskih in poletnih mesecih. Test temu ni v celo pritrdil. Celoletne gume so se namreč precej dobro izkazale na ledu, mnogo slabše od pravih specialnih letnih gum pa na suhem asfaltu.

Ta testu so bile 14-palčne celoletne gume in te so se izkazale bolje kot celoletne gume večje dimenzije. Vseeno pa nobena celoletna guma ni dobila ocene dobro oziroma zelo priporočljivo. Štiri od devetih gum so dobile oceno zadovoljivo oziroma priporočljivo.

Celoletne gume so primerjali v primerljivih pogojih kot testirajo specialne letne oziroma zimske gume. Foto: AMZS

Zmagovalka testa se je najhitreje obrabila

Najboljši rezultat je dosegla Nexenova guma N blue 4 season, ki se je izkazala na mokri cesti, slabša pa je bila na suhi cesti in v snegu. Med vsemi gumami se je najhitreje obrabila. Visoko oceno so dobile še Continentalova guma allseason contact, Goodyearova vector 4seasons gen-2 in Nokianova guma weatherproof. Vse tri omenjene gume so imele izraziteje slabše lastnosti na suhi cesti, pohvalili pa so jih za lastnosti na mokrem asfaltu.

Pazite, celoletne gume vplivajo na zavorno pot

Pomembni podatki s testa prihajajo na področju zavorne poti. Pri celoletnih gumah niso zaznali občutne spremembe v podaljšanju zavorne poti glede na temperaturo okolja. Letne gume imajo pri temperaturi pod 10 stopinj Celzija približno pet metrov daljšo zavorno pot kot pri temperaturi 15 stopinj Celzija. Pri zimskih gumah se zavorna pot v hladnem vremenu skrajša za okrog dva metra.

Pri zaviranju na suhi cesti so bile vse celoletne gume pričakovano boljše od zimskih gum. Pri zaviranju s hitrostjo 100 kilometrov na uro je bila razlika med najboljšo in najslabšo celoletno gumo šest metrov. Podobno je bilo tudi v zaviranju s hitrostjo 50 kilometrov na uro na zasneženi cesti.