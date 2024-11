Xiaomi je šele pred tremi leti napovedal svoj vstop v avtomobilsko industrijo, svoj prvi avtomobil SU7 pa so razkrili lani jeseni na avtomobilski razstavi na Kitajskem. V manj kot pol ure so prejeli prvih 50 tisoč naročil, Kitajci pa so v vrsti stali več ur, da so lahko avtomobil videli od blizu.

Nedavno je za globalno promocijo SU7 poskrbel prvi mož Forda Jim Farley, ki je priznal, da ta avtomobil vozi že pol leta in da “se ne more ločiti od njega”. Xiaomi je medtem iz vidika mladega avtomobilskega proizvajalca izjemno uspešno povečal obseg svoje proizvodnje, kar je za mnoga zagonska podjetja največja težava.

Že letos do 120 tisoč izdelanih avtomobilov?

Sprva so za letošnje leto načrtovali izdelavo 64 tisoč avtomobilov. Toda prvih deset tisoč so uspeli izdelati že po dobrem mesecu proizvodnje, zdaj pa so sodeč po objavi ustanovitelja družbe že presegli mejnik 100 tisoč avtomobilov. Zanj so potrebovali le 230 dni. Še pred koncem leta bi lahko dosegli mejo 120 tisoč avtomobilov, kar je skoraj podvojena začetna načrtovana proizvodnja za letošnje leto.

Pri Xiaomiju na Kitajskem SU7 ponujajo v treh različicah, ki stanejo med 30 in 40 tisoč evri. Prihodnje leto načrtujejo svojn drugi model, ki bo tekmec tesle model Y.