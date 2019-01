Kupil "škart" ferrarija, a z njim zaslužil pet milijonov evrov

Fotografija ferrarij F430 je simbolična. Foto: Ferrari

Kupil ga je za 78 tisoč evrov, plačati pa mu morajo 5,1 milijona evrov

Hamid Adeli je leta 2016 pri pooblaščenem prodajalcu avtomobilov Mercedes-Benz za 78 tisoč evrov kupil rabljen ferrari F430. Pred nakupom si ga ni ogledal osebno, temveč je prodajalec opravil pregled pri strokovnjaku za ferrarije. Podrobni pregled je pokazal kar nekaj težav, a so jih popravili le nekaj.

Kljub temu je prodajalec zatrdil, da je avtomobil popolnoma brezhiben in pripravljen na vožnjo. Adeli ga je zato tudi kupil, iz severozahodnega Arkansasa so mu ga poslali v Virginijo.

Hitro so se začele kazati napake

F430 je hitro začel kazati svoje muhe. Najbolj moteč je bil vonj po bencinu v potniški kabini. Še več, vonj se je iz avtomobila razširil še na garažo in po vsej hiši. Kot je kasneje razkril nov pregled pri strokovnjakih, je imel izpušni sistem več lukenj, zaznali pa so še druge manjše težave.

Prodajalec se je od težav distanciral in vztrajal pri trditvi, da so to težave lastnika, ki pridejo ob nakupu deset let starega avtomobila. Kupec je avtomobil namreč kupil po načelu videno - kupljeno. Toda Adeli se s tem ni strinjal ter jih tožil zaradi kršitev garancije, goljufije in kršitve zakonodaje o varstvu potrošnikov.

Sodišče mu je pri tem dalo prav in ga nagradilo s šest tisoč evri odškodnine, dvanajst tisoč evri zaradi nepredvidenih dogodkov in petimi milijoni evrov kazenske odškodnine, ki jih mora plačati prodajalec. Zgodba se je že zapletla, saj je prodajalec priznal krivdo in želi plačati le štiriindvajset tisoč evrov odškodnine.