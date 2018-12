Zaspal za volanom in se zaletel v štiri ferrarije #foto

Nesrečni 20-letnik je zaspal za volanom svojega mitsubishija in se zaletel v štiri parkirane ferrarije. Naredil je za 265 tisoč evrov škode, ki jo bo moral zaradi nezavarovanega vozila plačati kar sam. Celodnevno delo je pustilo posledice

Kot poroča lokalni medij Taiwan News, je voznik zaspal za volanom zaradi prevelike izčrpanosti. Dvajsetletnik je začel dostavljati ob petih zjutraj in zaspal za volanom prihodnji dan ob peti uri in štirideset minut. Pri tem se je nesrečno zaletel v štiri ferrarije, ki so bili parkirani ob cesti. Skupna vrednost vseh štirih je 1,5 milijona evrov, a je s svojim mitsubishijem huje zadel le belega F12, druge tri (vsi so modeli 488) pa je k sreči oplazil po boku. Vse štiri avtomobile so morali naložiti na tovornjak in jih odpeljati v servisno delavnico.

Voznik ni imel zavarovanja

Mladi voznik je sicer delal v bližnji gostilni, v prostem času pa je pomagal mami pri opravljanju dostave za njihovo trgovinico. Po koncu dela se je vračal domov in pri hitrosti 40 kilometrov na uro nesrečno zaspal. Tajvanec je na najbolj poškodovanem F12 naredil za 140 tisoč evrov škode, na prvem modelu 488 je škode za 115 tisoč evrov in na drugem še za 85 tisoč. Kako jo je odnesel četrti ferrari, za zdaj še ni znano.

Čeprav so vse štiri superšportnike odpeljali s tovornjakom, je po fotografijah sodeč škoda predvsem kozmetična, a je je vseeno nastalo za 265 tisoč evrov, kar bo moral mladi voznik kriti sam, saj ni imel zavarovanega vozila. Po objavi novice je lokalni poslovnež priskočil na pomoč in pokril del stroškov, kako bo Tajvanec plačal preostanek dolga, ni znano.