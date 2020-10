Kupcev motor ne zanima, pomembna pa je oprema

Zmagovalnemu konju se ne gleda v zobe, C3 pa je zato kljub prenovi ostal prikupen mestni malček. Zdaj še bolj stavi na svoj barviti značaj in povečano individualizacijo, pridobil je nekaj več varnostne opreme in serijske žaromete LED. Brez upoštevanega popusta se cene začnejo pri 13 tisočakih. Veliko večino vozil C3 v Sloveniji prodajo z osnovnim motorjem, skoraj dve tretjini pa z najvišjim paketom opreme.

C3 je bil za znamko Citroën prelomni model. V družino je pripeljal mlajše kupce, uspešno je združil novo oblikovno smer in z raznolikimi opcijami poskrbel za več barvitosti na naših cestah. Nagrada je seveda prišla v obliki prodajnih številk, C3 je postal najbolje prodajani model znamke in po cliu drugi najbolje prodajani model v segmentu.

Načrt je bil popolnoma uspešen

Ko smo leta 2016 z novo generacijo C3 opravili prve kilometre, smo zapisali, da je privlačne oblike, drznejši od tekmecev, udoben in praktičen v mestu ter da želijo z njim pomladiti svoj krog kupcev. Velikokrat stvari ne gredo po načrtih, a pri C3 je šlo vse kot po maslu. Povprečna starost kupcev se je znižala z 51,4 na 49,3 leta, prodali so že 3.850 avtov te generacije, 72 odstotkov kupcev se je odločilo za dvobarvno izvedenko in 70 odstotkov za plastične obrobe airbump.

Vizualne spremembe so manjše, veliko večji poudarek je na individualizaciji. Foto: Gašper Pirman

Notranjost ostaja nespremenjena, a ima še vedno nekaj posebnega značaja. Novost so tudi novi sedeži advanced comfort, ki še izboljšajo udobje med vožnjo. Foto: Gašper Pirman Prihodnje leto želi prepričati 1.100 Slovencev

Prenova drastično ne vpliva na podobo oziroma pojavnost avtomobila. Povečali so število individualizacijskih možnosti, zdaj jih je na voljo kar 97. Prvič so na voljo tudi tri drugačne strešne nalepke in barvna nalepka na zadnjem stebričku C. Nekaj je še novih platišč in barv. Vse skupaj pa je namenjeno predvsem večji raznolikosti.

Ob vseh tej individualizaciji so na voljo še štirje paketi opreme, za konec pa se mora kupec odločiti še za motor. Na voljo so trije, dva bencinska in en dizelski. Osnovni 1,2-litrski ima 82 ''konjev'' in 5-stopenjski ročni menjalnik, enak motor s 110 ''konji'' ima 6-stopenjski ročni menjalnik ali samodejni menjalnik. Dizelski motor bo decembra naredil prehod k zadnjemu emisijskemu razredu Euro 6D in 6-stopenjskemu ročnemu menjalniku, cena pa se bo zaradi tega dvignila za približno 400 evrov.

Čeprav se kar 60 odstotkov kupcev odloči za drugi najbolje opremljeni paket, pa se jih kar 87 odstotkov odloči za povsem osnovni bencinski motor.

Po ceniku od 13 tisoč evrov, popusti do 1.250 evrov

Če bi morali izbrati točko, s katero novi C3 izstopa od drugih, potem je to zagotovo udobje, po katerem znamka tudi slovi. Od modelov C5 aircross in C4 cactus je novi C3 podedoval dizajn sedežev advanced comfort. V notranjosti so spremembe manjše narave, še vedno pa za nadzor vsega skrbi sedempalčni zaslon na dotik.

Pogled na cenik razkriva, da se cene začnejo pri 13 tisoč evrih, za najbolje prodajani paket shine in vstopni motor pa je po ceniku treba odšteti 15 tisoč evrov. Na to ceno vam priznajo v primeru financiranja 1.250 evrov popusta oziroma 750 evrov, če plačate z gotovino.

