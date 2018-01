Krute ceste v državi, kjer vsak dan umre 400 ljudi #video

Indija bo leta 2020 že tretji največji avtomobilski trg

V Indiji vsak dan na cesti v povprečju umre več kot 400 ljudi, šele letos pa bo morda sprejet zakon, ki bo povečal globe za prometne prekrškarje in od avtomobilskih proizvajalcev zahteval višjo raven varnostne opreme.

Le eden izmed razbitih avtomobilov s cest v Indiji. Foto: Reuters

Na cestah v Indiji lani več kot 150 tisoč žrtev

Medtem ko se je lani prometna varnost v Sloveniji statistično izboljšala, so razmere v manj razvitih delih sveta bistveno slabše. Indija spada med trge z največjim avtomobilskim potencialom. Na njihovih cestah prevladujejo majhni in skromni avtomobili, ki so tudi varnostno milo rečeno sporni.

Če je lani v Sloveniji v vsem letu na cesti umrlo 106 ljudi, jih v Indiji umre več kot 400 vsak dan. To je več kot 150 tisoč žrtev v vsem letu. V ZDA jih je pred dvema letoma umrlo 40 tisoč.

Video - promet na cestah v Indiji:

V drugi polovici leta vendarle strožji prometni zakoni?

Indija je z 1,2 milijarde prebivalcev druga najbolj poseljena država na svetu, kar vpliva tudi na prometno varnost. Na cestah nesreče povzročajo tako motoristi kot avtomobili brez skoraj vsakršne varnostne opreme. Indijski premier Narendra Modi je lani v spodnji dom parlamenta poslal zakon, ki predvideva višje globe za prekrškarje in od avtomobilskih proizvajalcev zahteva varnostno bolje opremljena vozila. Zakon je spodnji dom potrdil, letos ga bodo predvidoma obravnavali še v zgornjem domu parlamenta.

Če bi morali proizvajalci po sprejetju zakona vozila opremiti z več osnovnimi varnostnimi elementi, bi to cene novih vozil v Indiji povišalo za okrog osem odstotkov. Kot je razvidno iz zgornjega posnetka, vzroki za hude nesreče v Indiji niso le varnostno pomanjkljivi avtomobili.

Indijci kupujejo predvsem najcenejša vozila, ki pa bodo z varnostnimi elementi dražja

Po oceni analitikov bo leta 2020 Indija za Kitajsko in ZDA postala tretji največji svetovni avtomobilski trg. Indijo so preplavili poceni avtomobili sicer uveljavljenih avtomobilskih proizvajalcev, ki pa jih za tamkajšnji trg skromno opremijo in tako zagotovijo nizko ceno.

Ta je v Indiji še naprej ključni dejavnik nakupa. Avtomobili v povprečju stanejo manj kot 400 tisoč rupij oziroma od pet do šest tisoč evrov. Nimajo sistemov, kot je ABS, zračnih blazin in podobnega. Po standardih Euro NCAP ne dobijo niti ene varnostne zvezdice, sicer pa za avtomobile v Indiji ta varnostni test ni obvezen.

Nekatere znamke so že samodejno na trg poslale tudi bolje opremljena vozila. Renault je s svojim nizkocenovnim kwidom sprva dobil oceno nič zvezdic, po dodatni voznikovi varnostni blazini in zavornem sistemu ABS pa je prejel eno zvezdico Euro NCAP.