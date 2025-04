Ameriški predsednik Donald Trump je na uvoz vlaga večine trgovinskih partneric uvedel 10-odstotne carine, na uvoz iz približno 60 držav, za katere njegova administracija meni, da imajo najbolj nepoštene trgovinske odnose z ZDA, pa še višje. Za uvoz iz EU bodo veljale 20-odstotne carine.

"Napoved predsednika Trumpa o uvedbi univerzalnih carin za ves svet, vključno z Evropsko unijo, predstavlja velik udarec za svetovno gospodarstvo. Globoko obžalujem to odločitev," je iz Samarkanda v Uzbekistanu, kjer se bo v petek udeležila vrha EU-Srednja Azija, sporočila Ursula von der Leyen.

Opozorila je na "ogromne posledice", ki jih bo Trumpova odločitev o uvedbi carin na praktično ves uvoz v ZDA imela za milijone ljudi po vsem svetu, predvsem najbolj ranljive. Posledice bodo od prvega dne občutila tudi vsa podjetja, velika in mala, je dodala predsednica komisije.

Strinjala se je z ameriškim predsednikom, da nekatere tretje države izkoriščajo obstoječa pravila svetovne trgovine.

"Pripravljena sem podpreti vsakršne napore za to, da bi sistem svetovne trgovine ustrezal dejanskim razmeram v svetovnem gospodarstvu. Vendar pa želim biti jasna, da poseganje po carinah tega ne bo popravilo," je še povedala von der Leyen.

Von der Leyen: Evropa bo preživela "nevihto"

Poudarila je, da se je bila EU vedno pripravljena pogajati z ZDA, da bi odpravili preostale ovire v transatlantski trgovini. "Obenem pa smo pripravljeni odgovoriti," je dejala.

Priprava prvega svežnja protiukrepov v odziv na carine na uvoz aluminija in jekla v ZDA, ki so začele veljati sredi marca, je po njenih besedah v zaključni fazi. EU pa se pripravlja tudi na nadaljnje protiukrepe, da bi zaščitila svoje interese in podjetja, če pogajanja ne bi bila uspešna, je dodala.

"Ni še prepozno, da bi v pogajanjih naslovili skrbi," je še poudarila predsednica komisije in dodala, da je zato evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič ves čas v stikih z ameriškimi kolegi.

Državljanom EU je ob tem zagotovila, da ima Evropa na voljo vse potrebno, da bo preživela to "nevihto". "V tem smo skupaj. Ko se spraviš na enega od nas, imaš opravka z nami vsemi. Zato bomo stali skupaj in drug za drugega. Naša enotnost je naša moč," je poudarila.

S sveta kritični odzivi. Države napovedujejo povračilne ukrepe.

Iz sveta se sicer vrstijo kritični odzivi. Italijanska premierka Giorgia Meloni je Trumpove carine proti EU označila za napačno potezo, ki ne koristi nobeni strani in napovedala prizadevanja proti trgovinski vojni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Irski premier Micheal Martin pa je sporočil, da mora biti odziv EU sorazmeren in usmerjen v obrambo interesov podjetij, delavcev in državljanov EU, navaja AFP.

Kanadski premier Mark Carney je novinarjem v Ottawi povedal, da bodo Trumpove trgovinske vojne negativno vplivale na ameriško gospodarstvo in prizadele milijone Kanadčanov. "Proti temu se bomo borili s protiukrepi in bomo zaščitili naše delavce," je izjavil Carney.

Kitajska: Trump trgovino spreminja v igro maščevanja

Kitajsko ministrstvo za trgovino ZDA poziva naj "nemudoma prekliče carinske ukrepe in reši trgovinske spore na ustrezen način z enakopravnim dialogom s svojimi partnerji. "Kitajska odločno nasprotuje tej potezi in bo sprejela odločne protiukrepe za zaščito svojih pravic in interesov," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva.

Kitajska državna tiskovna agencija Xinhua je pred tem objavila komentar, v katerem je carine označila za "samouničujoče nasilje" in Trumpa obtožila, da "trgovino spreminja v skrajno poenostavljeno igro maščevanja". Kitajska je med vsemi državami najbolj prizadeta, saj je Trump uvedel 34-odstotne carine na vse kitajsko blago.

Minister za finance ZDA Scott Bessent je medtem državam sveta svetoval, naj ne sprejemajo povračilnih ukrepov, ker bo prišlo do eskalacije.