Prepozna zaščita ima lahko trajne posledice

Psi so del družine – zvesti spremljevalci na vsakodnevnih sprehodih in crkljivi prijatelji doma na kavču. A slaba skrb za zaščito psov lahko privede do neželenih učinkov na njihovo zdravje.

Foto: VETPROMET D.O.O.

Kot odgovorni lastniki se moramo zavedati, da so naši kosmatinci izpostavljeni nevarnostim, ki lahko ogrozijo njihovo zdravje. Klopi, bolhe in drugi zunanji zajedavci niso zgolj nadloga, ampak prenašajo tudi resne bolezni.

Sončno vreme in višje temperature vabijo k sprehodom v naravo. Gozdovi in travniki, ki jih imajo psi najraje, so žal tudi domače okolje nevarnih zajedavcev, kot so klopi in bolhe.

Klopne bolezni pogostejše in nevarnejše

Klopi niso le neprijetna nadloga, ampak so tudi prenašalci bolezni, ki lahko resno ogrozijo zdravje vašega psa. Med najpogostejšimi boleznimi, ki jih prenašajo klopi, so borelioza (Lymska bolezen), anaplazmoza in babezioza.

Te bolezni lahko povzročijo simptome, kot so vročina, utrujenost, izguba apetita in v hujših primerih celo odpoved organov. Ker so klopi vse pogostejši vse leto, je pomembno, da psa redno pregledujete in uporabite učinkovito zaščito.

Zmotno menimo, da se klopi pojavljajo samo v gozdih in visoki travi v primestju. Klopi se vedno bolj množijo tudi v mestnih okoljih. Skrivajo se v visoki travi, grmičevju, na domačih vrtovih in travnatih površinah v višini nekje do enega metra. Prav tam, kjer se med sprehodom najraje gibljejo tudi naši psi. Poleg tega klopa na psu, sploh na tistih s temno dlako, težje opazimo.

Klopne bolezni so vse pogostejše in nevarnejše. Foto: VETPROMET D.O.O.

Poskrbite, da pes ne bo imel klopov

Najpomembnejša je preventivna zaščita psa. Ne le v pomladanskih mesecih, psa je treba zaščititi pred sezono in zaščito vzdrževati do pozne jeseni. Zaradi toplejšega vremena so nevarni klopi zdaj aktivni od marca pa vse do novembra.

Ampule so najbolj priljubljena zaščita. Njihova uporaba je preprosta, saj se vsebina pipete nanaša neposredno na kožo, običajno med lopaticami ali vzdolž hrbtenice, kar zagotavlja hitro in enakomerno razporeditev sredstva.

Ampule delujejo tako, da se aktivne snovi absorbirajo v povrhnjico kože ter nato delujejo kot ščit pred klopi, bolhami in drugimi zajedavci. Ker zagotavljajo dolgotrajno zaščito, so izjemno praktična izbira za lastnike, ki želijo svojim ljubljenčkom omogočiti varno in brezskrbno poletje.

Najbolj prodajane ampule za zaščito psov pred zunanjimi zajedavci na svetu so ampule Frontline Combo®.

Kaj je Frontline Combo™?

Frontline Combo™ je lokalno zdravilo za preprečevanje in zdravljenje okužb, ki jih povzročajo zunanji zajedavci pri psih in mačkah. Je veterinarsko zdravilo, ki je dokazano izjemno varno za uporabo. Uporabljamo ga za:

zaščito in zdravljenje bolhavosti pri psih in mačkah,

odpravo klopov, ki lahko prenašajo resne bolezni, ter

preprečitev razvoja bolšjih jajčec in s tem zmanjšanje tveganja za okužbo domačega okolja.

Učinkovito deluje proti bolham, klopom in ušem, hkrati pa preprečuje razvoj bolšjih jajčec, kar zmanjša tveganje za ponovne okužbe v domačem okolju.

Frontline Combo ® je najpogosteje predpisano zdravilo proti bolham in klopom na svetu. Foto: VETPROMET D.O.O.

Učinkuje in deluje dvojno

Frontline Combo™ je preverjena in zaupanja vredna rešitev za zaščito psov pred bolhami, klopi in ušmi. Njegova edinstvena kombinacija aktivnih sestavin zagotavlja ne le uničenje obstoječih zajedavcev, temveč tudi preprečitev njihove ponovne okužbe. Deluje dvojno:

ubije odrasle bolhe in klope na psu ter

prepreči razvoj bolšjih jajčec, ličink in bub.

Ta dvojni učinek pomeni, da ne odpravite samo trenutnih zajedavcev, ampak tudi preprečite, da bi se ponovno razmnožili v vašem domu. To je ključnega pomena za trajno in celostno zaščito.

Upoštevati morate, da so bolhe celoletni problem, saj v toplih stanovanjih lahko živijo tudi čez zimo.

Zakaj izbrati Frontline Combo™?

Dolgotrajna učinkovitost – en nanos zagotavlja zaščito pred bolhami do osem tednov in pred klopi do štiri tedne.

– en nanos zagotavlja zaščito pred bolhami do osem tednov in pred klopi do štiri tedne. Preprosta uporaba – praktična pipeta omogoča hitro in natančno nanašanje na kožo psa.

– praktična pipeta omogoča hitro in natančno nanašanje na kožo psa. Primerno za vse velikosti psov – izdelek je na voljo v različnih velikostih pipet, prilagojenih vašemu psu.

– izdelek je na voljo v različnih velikostih pipet, prilagojenih vašemu psu. Preverjena varnost – varen je za uporabo tudi pri brejih in doječih psicah.

– varen je za uporabo tudi pri brejih in doječih psicah. Dvojni zaščitni učinek – uniči obstoječe zajedavce in prepreči njihov razvoj v vašem domu.

Poskrbite, da bodo vaši psi ustrezno zaščiteni, varni in zadovoljni. Foto: VETPROMET D.O.O.

Ne tvegajte zdravja svojega kosmatinca. Frontline Combo™ je preizkušena rešitev, ki zagotavlja mirno poletje brez skrbi pred nadležnimi zajedavci. Frontline Combo je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini brez recepta. Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in nezaželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom. Vaš ljubljenček vam bo hvaležen – zaščitite ga že danes!

Naročnik oglasnega sporočila je VETPROMET D.O.O.